Nuova X-Trail Mild Hybrid, quando il motore a benzina torna titolare

Eh già, anche raddoppiare le opzioni di scelta di Nissan X-Trail, che da settembre non è più soltanto (dopo apripista Qashqai) ''un SUV elettrico che va a benzina'', ma anche ''un SUV a benzina che va a benzina, con un piccolo aiutino elettrico'', rientra di diritto tra le operazioni di de-elettrificazione, un fenomeno tutto da seguire e al quale dedichiamo uno speciale che aggiorniamo su base settimanale o quasi. Oltre che in formato e-Power, da settembre 2024 X-Trail è disponibile anche in edizione ibrida ''soft''. Nissan X-Trail Mild Hybrid un SUV più semplice da capire e più economico da acquistare. Qualche cifra.

X-Trail Mild Hybrid, ''l'ibrido dal volto umano''

MOTI DEL '48 Nissan X-Trail Mild Hybrid è equipaggiato dalla stessa unità 3 cilindri benzina da 1,5 litri di X-Trail e-Power, che tuttavia torna qui a svolgere funzione di trazione, anziché semplice motogeneratore mai collegato all'asse motrice. La potenza ammonta a 163 CV, la coppia a 300 Nm. In accensione, partenza da fermo e ripresa a basse velocità, il 3 cilindri - abbinato a cambio automatico a variazione continua Xtronic - è aiutato da una rete elettrica di bordo da 48 volt di tensione, come accade su Qashqai Mild Hybrid (il cui powertrain si basa tuttavia su un 4 cilindri di 1,3 litri). Accelerazione 0-100 km/h in 9,6 secondi, velocità massima di 200 km/h, consumi dichiarati compresi nel range 6,9-7,4 l/100 km, emissioni CO2 di 157-168 g/km: niente incentivi.

X-Trail Mild Hybrid a 5 o 7 posti, ma solo 2WD

DOWN-PRICING Nuova X-Trail Mild Hybrid disponibile esclusivamente a trazione anteriore 2WD, ma con abitacolo a 5 o 7 posti. Prezzi a partire da 38.300 euro (+900 euro per i 7 posti), vale a dire (a parità di equipaggiamento) -2.800 euro rispetto alle equivalenti versioni e-Power (da 41.100 euro). Tre allestimenti (Acenta, N-Connecta e Tekna), ciascuno dei quali con contenuti migliorati rispetto al passato. Manca, sul Mild Hybrid, la versione N-Trek, che resta un'esclusiva di X-Trail e-Power.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/09/2024