Auto appese come prosciutti: il metodo di trasporto che le faceva costare meno

La Chevrolet Vega - da noi pressoché ignota - è passata alla storia come uno dei flop più cocenti di Detroit, ma il suo sistema di trasporto ferroviario Vert A Pac era un capolavoro di ingegneria logistica. Ecco come facevano a far viaggiare 30 auto dove prima ne stavano la metà.

Sulla carta, la Chevrolet Vega del 1971 doveva essere la ''scossa'' definitiva. Non parliamo di una fuoriserie da collezione, ma dell’auto che avrebbe dovuto riscrivere le regole del gioco per General Motors, mettendo all'angolo le compatte giapponesi di Toyota e la popolarissima Volkswagen Maggiolino.

Spoiler: non è andata esattamente così. Nonostante il titolo di Car of the Year assegnato da MotorTrend al debutto, la Vega è finita dritta nella lista delle peggiori auto mai prodotte a Detroit a causa di una fretta eccessiva nel portarla in catena di montaggio.

Eppure, se l'auto era un disastro, il modo in cui veniva spedita era pura genialità. Un sistema talmente folle che, a guardare le foto dell’epoca, sembra di stare in un magazzino di stagionatura dei prosciutti.

L’ossessione del ''un dollaro per libbra''

In Chevy avevano un obiettivo quasi maniacale: la Vega doveva costare poco. Il target era fissato a 1 dollaro per ogni libbra di peso. E ci andarono vicinissimi: la berlina del '71 pesava 2.249 libbre e veniva venduta a un prezzo di listino di 2.250 dollari.

Il problema? La logistica. Spedire le auto dalle fabbriche ai concessionari più lontani costava circa 300 dollari a esemplare, una cifra enorme che rischiava di mandare all'aria tutto il business plan. All'epoca, un vagone ferroviario standard riusciva a ospitare al massimo 15 o 18 auto compatte. Troppo poche.

Chevrolet Vega - CC 3.0 attribution: Vegavairbob at English Wikipedia

Vert-A-Pac: la rivoluzione verticale

Per tagliare i costi del 40%, gli ingegneri GM si inventarono il sistema Vert-A-Pac, sviluppato in collaborazione con la Southern Pacific Railroad. L'idea era semplice quanto bizzarra: invece di parcheggiare le auto in orizzontale, perché non appenderle per il muso?

Grazie a vagoni speciali dotati di rampe abbattibili che fungevano da pareti protettive, la capacità di carico raddoppiò, passando da 15 a 30 vetture per vagone. Le auto venivano letteralmente agganciate e sollevate in verticale.

Un vantaggio non da poco, oltre al risparmio, era la sicurezza: una volta chiusi i portelloni, le Vega erano al riparo da agenti atmosferici, vandali e ladri, piaghe che affliggevano i trasporti su vagoni aperti.

Ma i liquidi? L'ingegneria del ribaltamento

A questo punto, la domanda sorge spontanea: come facevano a non svuotare l'intero contenuto di olio, benzina e acido della batteria sulla testata del motore? Qui sta il tocco di classe tecnico. La Vega non era ''standard'': venne progettata (o meglio, adattata) per sopportare il viaggio a testa in giù.

Quanto alla batteria furono spostati i tappi di riempimento per evitare fuoriuscite di acido corrosivo. Nel motore venne inserita una paratia speciale nel basamento, per impedire all'olio di finire nei cilindri. Anche il carburatore ricevette modifiche specifiche per non ''affogare'' durante il viaggio verticale e il serbatoio del tergicristallo fu riposizionato per evitare colate sul parabrezza.

La fine di un'era

Nonostante l'efficienza del Vert-A-Pac, il sistema non sopravvisse alla Vega. Quando il modello uscì di produzione (insieme alla cugina Pontiac Astre), i vagoni verticali divennero inutilizzabili per altri modelli e furono dismessi.

Un esperimento logistico unico, figlio di un'epoca in cui a Detroit si cercava di reinventare tutto, persino il modo di far viaggiare le auto.

Oggi le auto viaggiano di nuovo comodamente ''sdraiate'', ma quella visione delle Chevy appese come salumi resta una delle immagini più incredibili della storia dell'automotive americano.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/04/2026