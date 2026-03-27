Questa auto elettrica economica era la più venduta al mondo: adesso si aggiorna così

La cinese Wuling Hongguang Mini EV in passato è stata l'auto elettrica più venduta al mondo, merito sopratutto di un prezzo economico. Stiamo parlando di una city car lunga circa 3,2 metri che in passato, numeri alla mano, era in grado di rivaleggiare con modelli di ben altra caratura. Adesso, la joint venture SAIC-GM-Wuling ha annunciato il lancio della quinta generazione di questo modello che avrà il compito di difendere le sue quota di mercato nel segmento delle piccole elettriche economiche, sempre più competitivo in Cina.

I prezzi sono compresi tra 44.800 e 54.800 yuan che al cambio sono circa 5.600 euro - 6.870 euro. Dunque, un listino davvero molto concorrenziale.

Hongguang Mini EV

Come cambia?

La nuova generazione mantiene la configurazione a quattro porte e quattro posti, introducendo rivisitazioni degli esterni, degli interni e dei sistemi di bordo. Le misure? 3.268 mm di lunghezza, 1.520 mm di larghezza e 1.575 mm di altezza, con un passo di 2.190 mm. Il design esterno evolve e adesso troviamo fari circolari a LED uniti tra loro da un sottile striscia luminosa. Anche il paraurti è stato rivisto. Davanti, centralmente è collocato lo sportellino per la ricarica della batteria. Sono disponibili tre nuove colorazioni per gli esterni. C'è anche la possibilità di poter avere la carrozzeria bicolore.

All'interno dell'abitacolo troviamo una combinazione bicolore con sedili marroni e bianchi, insieme a una plancia ridisegnata che integra vani portaoggetti. Il selettore della trasmissione è stato spostato sul piantone dello sterzo per recuperare spazio sulla console centrale. Non manca la tecnologia e centralmente sulla plancia troviamo un display da 10,1 pollici dotato di una rinnovata interfaccia grafica. C'è il supporto ad Apple CarPlay e non mancano gli aggiornamenti OTA. Le funzionalità di connettività includono il controllo remoto del veicolo tramite un'app per smartphone, che consente l'avvio programmato e il funzionamento del climatizzatore. L'abitacolo offre 20 vani portaoggetti e i sedili posteriori possono essere ripiegati per ampliare la capacità del bagagliaio fino a 838 litri.

Hongguang Mini EV

Motori e autonomia

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Wuling Hongguang Mini EV adotta un motore elettrico da 30 kW (41 CV). L'auto è equipaggiata con batterie LFP in grado di offrire un'autonomia CLTC di 205 km e 301 km. C'è il supporto alla ricarica fast che permette di passare dal 30% all'80% in 35 minuti.

Un grande successo

Per capire meglio le dimensioni del successo di questo modello, basta dare alcuni numeri. 435.598 unità vendute nel corso del 2025 e dal suo lancio iniziale nel luglio 2020, le vendite totali hanno superato quota 1,85 milioni di unità.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026