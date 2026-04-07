All'asta 911 e Cinquino di Chris Rea. Indovina quale ha più valore

La Porsche fa la splendida, ma la 500 elettrica è quella che gli ha rubato il cuore. E ora cerca un nuovo proprietario con buon gusto

La vita è fatta di certezze: il Natale arriva ogni anno, il traffico a Milano non migliora e Chris Rea - sì, proprio quello di Driving Home for Christmas - alla fine preferiva una Fiat 500 a una Porsche 911.

Lo dice l’asta di Iconic Auctioneers, che a metà maggio metterà sotto il martelletto due pezzi della collezione del cantante: una 500 del ’72 convertita elettrica e una 911 Carrera GTS del 2022. Indovinate quale delle due ha usato di più.

La 500 di Chris Rea. All'asta (Foto: Iconic Auctioneers)

La piccola 500, adottata per oltre vent’anni e trasformata nel 2023 in citycar a batterie (motore Netgain AC-20, moduli Tesla, 121 km di autonomia dichiarata), era la sua daily driver preferita. Argento scuro fuori, vinile rosso dentro, zero pretese e tanta personalità: stima tra 10 e 14 mila sterline, cioè 11.500-16.000 euro circa. Una cifra che, per un’auto che ha battuto una Porsche sul piano dell’affetto, sembra un buon affare, no?

500 ex Rea a poco più di 10.000 euro (Foto: Iconic Auctioneers)

Dall’altra parte del ring, la 911 Carrera GTS del 2022: 3.0 biturbo, SportDesign, interni in pelle e Alcantara, appena 1.242 miglia all’attivo. Perfetta, lucidata, coccolata… e praticamente ignorata. Rea l’ha comprata nel 2023, quando forse la voglia di “guidare forte” era già un ricordo. Lei però ci crede ancora: stima fino a 100 mila sterline (o 115.000 euro).

La 911 di Rea. Un po' più cara (Foto: Iconic Auctioneers)

Due auto, due filosofie, un solo messaggio: puoi avere tutto, ma alla fine la macchina che ami davvero è quella che ti accompagna ogni giorno, non quella che ti guarda dal garage con aria offesa.

Se all’asta succede qualcosa di epico, vi aggiorniamo. Se all'asta parteciperai, allora ci aggiornerai tu, grazie!

Fonte: Autoevolution

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/04/2026