A secco. Invece no. Il guasto più beffardo mai sentito

Maledetta centralina: se il motore si ammutolisce perché hai esaurito il carburante, ma in realtà non è così. Il caso dei pickup GM

Presente quel momento di panico quando la lancetta del carburante bacia lo zero e tu sei ancora a metà della Cisa? Ecco, immagina la stessa scena, ma con il serbatoio pieno. Un controsenso? No, è solo l'ultima ''magia'' General Motors.

Si apprende dalle cronache locali che il colosso americano ha appena lanciato un richiamo che sembra uscito da un numero di Harry Houdini. Protagonisti i mastodontici Chevrolet Silverado e GMC Sierra, versioni 3500, roba che a momenti serve la patente C e un discreto pelo sullo stomaco.

Chevrolet Silverado, grane ''immaginarie''

Il problema è che questi pickup hanno due serbatoi, ma la centralina - evidentemente dotata di una personalità ansiosa - smette di far passare la benzina da uno all'altro se rileva un errore software.

In pratica: hai litri e litri di carburante a bordo, ma il motore ''crede'' di essere a secco e si spegne nel bel mezzo della carreggiata.

Risultato: ti ritrovi al volante di un pezzo d'artiglieria da tre tonnellate, fermo come un paracarro, mentre guardi incredulo l'indicatore del carburante che ti sbeffeggia.

GMC Sierra resta a secco, ma in realtà non è per niente a secco

La soluzione è un semplice aggiornamento software (anche via etere, senza nemmeno scendere dal divano).

Ma ora almeno lo sai: se per una strana coincidenza sei un proprietario di uno dei pickup incriminati (difficile, se non stai leggendo dagli USA), e il tuo pickup decide di fare lo sciopero della fame proprio mentre sei in sorpasso, non è che è vuole farti un attentato: sta solo litigando con il software.

Fonte: CarScoops

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/03/2026