Autore:

Claudio Todeschini

UN AIUTO IN PIÙ Siete troppo oberati per portare l’auto in officina dal meccanico? Tra i mille impegni di tutti i giorni non riuscite mai a ritagliarvi il tempo per far riparare la macchina? Quante volte vi è capitato di rinviare un tagliando o un semplice intervento di manutenzione per pigrizia o mancanza di tempo? Oppure, più semplicemente, cosa succede se la macchina non parte più e siete rimasti a piedi? Perché non chiamare un meccanico che venga a fare il lavoro direttamente a casa vostra? Nell’epoca del commercio elettronico tutto diventa una commodity, una merce che può essere recapitata a casa propria, che si tratti di un paio di scarpe, della spesa, della pizza e persino del bucato, lavato e stirato. Assolutamente corretto che, in questa logica, rientri anche l’automobile.

WIN-WIN L’idea è vincente, sia per le officine che riescono a essere più competitive e possono ampliare la propria clientela offrendo un servizio aggiuntivo, sia per gli automobilisti che hanno una complicazione in meno a cui pensare. Da diverso tempo meccanici e officine si sono attrezzati per offrire un servizio di presa in carico e gestione dell’automobile a domicilio, con ritiro e consegna della vettura al termine della riparazione. L’evoluzione diretta di questo servizio è il meccanico mobile, che si muove con una vera e propria autofficina in grado di intervenire sulla macchina direttamente a casa del proprietario. La soluzione più comunemente utilizzata è quella di un furgone completamente attrezzato, da cui lo specialista può svolgere le più comuni operazioni di officina (cambio olio, tagliando), ma anche la sostituzione dei cristalli, il cambio delle gomme o addirittura interventi più specifici.

INTERMEDIARI NAZIONALI Non esiste ancora un servizio di questo genere su scala nazionale, in grado di agire con capillarità in tutto il paese. La soluzione che sta sempre più prendendo piede è quella degli intermediari, sulla falsariga di servizi come JustEat: di fatto, la società a cui ci si rivolge raccoglie la richiesta del cliente, e la “gira” a una delle officine che fanno parte della propria rete di meccanici convenzionati. In alcuni casi è l’intermediario stesso a occuparsi della presa in carico e riconsegna del veicolo, in altri è l’officina stessa a seguire tutto il processo.

OFFICINE LOCALI Alcune officine si sono invece attrezzate per conto proprio, dotandosi di un furgone mobile e gestendo in autonomia le chiamate e gli interventi. In entrambi i casi, quando la richiesta non prevede operazioni di routine e di semplice svolgimento (come un cambio gomme, un check-up diagnostico o un cambio olio), il meccanico che si reca sul posto valuta la situazione, stila un preventivo e valuta se il lavoro può essere svolto direttamente in loco o se è necessario portare la vettura in officina. In ogni caso il proprietario non deve far nulla, solo accettare il preventivo e far svolgere il lavoro. Qualora non sia possibile risolvere il problema immediatamente, l’officina può mettere a disposizione una vettura sostitutiva.

COME LO TROVO? Al momento, come dicevamo all’inizio, non esistono molti operatori che agiscono con capillarità sul territorio nazionale. Ci sono alcuni operatori come Meccanico a domicilio, Meccamico o Gomme@Home (attivo su Milano e Pavia), ma la soluzione più furba è cominciare a chiedere al vostro meccanico di fiducia se si è già attrezzato per questo tipo di servizi, e in alternativa effettuare qualche ricerca su internet per capire se c’è qualche officina nella vostra zona che svolge interventi a domicilio.

PER LAVARE L’AUTO Più diffusa, invece, è la disponibilità di servizi e piattaforme per il lavaggio dell’auto, sia all’interno che all’esterno, e persino pulizie più profonde che prevedono la sanificazione dell’abitacolo. Usufruire di questa tipologia di servizi è decisamente più semplice e immediato: esistono diverse realtà che, tramite una app, permettono di verificare l’eventuale copertura nella vostra zona e i costi (che variano in base al tipo di vettura e di lavoro che si richiede), prenotare l’intervento e seguirlo in ogni sua fase. I servizi più diffusi al momento sono Wash Out, Ecoline Wash e MisterLavaggio, ciascuno dotato di una sua app proprietaria e una copertura molto ampia sul territorio nazionale. Anche in questo caso, ovviamente, vi consigliamo di controllare sui siti ufficiali la disponibilità di intervento nella vostra zona, e comunque valutare la possibilità di officine e autolavaggi locali che offrono lo stesso tipo di servizio.