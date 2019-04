Autore:

Giulia Fermani

SI TORNA ALLE ESTIVE Il 15 aprile decade l'obbligo di montare gomme invernali sulla propria auto, in vigore in Italia dallo scorso 15 novembre. Anzi, il tornare agli pneumatici estivi è fortemente consigliato! Ci si guadagna in sicurezza e si risparmiano anche un po' di soldini.

CONTROLLI IN ITALIA Occasione per sottoporre a verifica automobilisti e gommisti è l'imminente "lungo ponte che vedrà molti italiani in viaggio da nord a sud e viceversa ed un controllo ai propri pneumatici presso gommisti qualificati rappresenta una buona regola per iniziare bene le nostre vacanze", come fa notare Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma.

I VANTAGGI Con spazi di frenata ridotti fino al 20% in estate, le gomme estive sono un bell'alleato per la sicurezza. Lo sono anche del portafogli, dato che utilizzando gomme adatte alla stagione è possibile ottimizzazione dei consumi di carburante e limitare l'usura degli stessi pneumatici.