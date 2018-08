Autore:

Giulia Fermani

EPPURE SEMBRAVA UNA COSì BELLA IDEA Avete presente l'amico un po' taccagno che vi lascia sempre andare da soli all'autolavaggio perché lui "la macchina la lava da solo, in cortile"? Ecco, non sarà mai taccagno come questo cinese che per risparmiare tre euro (tanto costava l'autolavaggio) ha optato per il fai-da-te lavando la sua Land Rover Discovery in un fiume rischiando di rimetterci ben più di tre euro.

CHI PIU' SPENDE MENO SPENDE L'idea, di per sé, era lodevole. Una Land Rover Discovery non arriverai mai ad acquistarla se hai le mani bucate. Il protagonista del video, però, si è scordato di fare i compiti a casa. Se si fosse informato meglio avrebbe saputo che a certi orari la diga che regola il flusso d'acqua del fiume viene aperta. E questo è proprio quello che è successo mentre lui si trovava lì, intento a pulire la sua Discovery bianco candido. Per fortuna auto e conducente sono stati tratti in salvo -illesi- dai Vigili del Fuoco, accorsi sul posto dopo che lo stesso proprietario dell'auto aveva dato l'allarme. Che dire, ora che è una star del web -il video ha fatto in poche ore il giro della Cina- magari potrà permetterseli tre euro di autolavaggio.