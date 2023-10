Megatruck vs Silverado: il video di una sfida spettacolare

A una rapida occhiata sembra che entrambe le auto debbano andare in pezzi, ad affrontare a tutta velocità (e che velocità!) un percorso così dissestato. Del resto, uno dei due pare un mezzo agricolo con la carrozzeria di un pick-up datato 1937; l'altro è un truck moderno, ma apparentemente quasi normale. E invece... Invece non c'è proprio niente di normale: non solo nel Megatruck ma anche nello Chevrolet Silverado impegnati nella sfida. E quando ci si mettono di mezzo gli Hoonigan succede sempre qualcosa di spettacolare: guardate il video qui sotto, tratto dallo show This vs That Offroad.

THIS Ad attirare maggiormente gli sguardi è certamente il megatruck chiamato Flyboy, costruito da Devin Villanueve dal Canada. Merito prima di tutto delle ruote, dalla scolpitura di ispirazione agricola e del diametro di 162 cm. La solida struttura degli assali, con ammortizzatori a lunga escursione, consente alle ruote una corsa di quasi 117 cm. A spingerlo, un V8 Chevrolet 548 sovralimentato da quasi 9.000 cc, che funziona a metanolo come i dragster e produce tra 1.600 e 1.800 CV all'albero. Il differenziale? Proviene da una gru da 20 tonnellate e la trazione è integrale

VEDI ANCHE

Le schede tecniche della sfida organizzata dagli Hoonigan

THAT All’altro angolo del ring c’è uno Chevy Silverado Prerunner LS turbo del 2003 dall’aspetto quasi pettinato, costruito da tale Kenny Falconer. Malgrado le apparenze, del truck standard non rimane praticamente nulla, visto che tutto il telaio è stato realizzato apposta con una struttura tubolare. Anche qui, niente deroghe alla tradizione americana, con un V8 turbocompresso da quasi 6.700 cc, che produce 615 cavalli alla ruota. La trazione è posteriore e le sospensioni hanno una corsa ''limitata'', per così dire, a 66 cm all'anteriore e 73 cm circa al posteriore. Chiaramente il Silverado pare svantaggiato, ma guardate un po' come va a finire la corsa: non manca un clamoroso colpo di scena.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/10/2023