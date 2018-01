Autore:

La redazione

PRONTA NEL 2019 Da qualche tempo a questa parte la Fiat Punto è al centro dell'attenzione. Il progetto attuale è vecchio e agli ultimi crash test non ha brillato: urge sostituirla con un modello nuovo e sul tema circolano varie voci, su cui possiamo fare un po' di chiarezza. La nuova Fiat Punto, lo diciamo subito, si farà quasi certamente: però non sarà pronta per il 2018, come dicono alcuni, bensì per il 2019, con un possibile debutto in forma statica ai saloni di fine 2018.

LA BASE È L'ARGO La copertura economica sarebbe già stata definita, ma i lavori sull'auto non sarebbero ancora cominciati. In FCA circolano dei rendering e fervono le discussioni sulle linee guida del progetto, ma sul tavolo rimangono irrisolte questioni non proprio di dettaglio. La base meccanica, come è stato già detto, dovrebbe essere la Argo, la compatta a due volumi lunga 4 metri già proposta sul mercato sudamericano. Ma con significativi aggiornamenti.

CI SARÀ L'IBRIDA Infatti ai motori già previsti per la Fiat Argo, tutti a benzina e aspirati, si dovrebbe aggiungere una nuova motorizzazione ibrida, che andrà quindi ad affiancare in gamma il 3 cilindri di 1.0 litro da 77 CV, il 4 cilindri 1.3 da 109 CV e il 1.8 da 139 CV della versione HGT: offerti anche in abbinamento al cambio automatico EAT6 a 6 rapporti.

IPOTESI 3 PORTE Il passo della Argo di 2,51 metri già consente un bagagliaio di 300 litri e un'abitabilità ai vertici della categoria ed è solo 5 centimetri più corto di quello della piattaforma Mqb A0 su cui Volkswagen costruisce Polo, Ibiza, Arona e la futura Audi A1. Dai bozzetti che circolano, della nuova Fiat Punto 2019 sarebbe al vaglio anche una versione a 3 porte, la cui entrata in produzione è tuttavia assai improbabile, nell'ottica della razionalizzazione dei costi.

ELETTRONICA AGGIORNATA Sempre in quest'ottica, anche la nuova Punto adotterà lo schermo da 7 pollici del sistema U-Connecnt, compatibile con gli standard Apple CarPlay e Android Auto, e la telecamera posteriore di parcheggio. Oltre alla strumentazione con integrato lo schermo a colori da 3,5 pollici già visto sulla Jeep Renegade. D'obbligo, per debuttare sul mercato europeo, l'introduzione di serie della frenata automatica di emergenza, del mantenimento di corsia e di tutti quei dispositivi di assistenza alla guida la cui assenza ha penalizzato l'attuale Punto negli ultimi test EuroNCAP.

CAMUFFATA DA LANCIA Per rispettare la messa in vendita nel corso del 2019 i collaudi della nuova Fiat dovranno cominciare nel corso del 2018 ed è assai probabile che i muletti avranno le stesse forme dell'attuale Lancia Ypsilon. Nel frattempo FCA cercherà di liberarsi delle scorte della Punto attuale, la cui linea di produzione nello stabilimento di Melfi (PZ) rimarrà ferma dal 22 al 27 gennaio prossimi, secondo quanto riportato da Reuters. Per chi fosse interessato al modello 2017, sono ipotizzabili offerte molto vantaggiose dopo l'estate.