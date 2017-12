Autore:

PROVA SPECIALE Secondo le statistiche, il 7% delle auto vendute oggi in Europa sono B-Suv e il segmento, dicono gli esperti, è destinato a diventare il vero traino del mercato nei prossimi 5 anni. Che cosa sono i B-Suv? Sono i fuoristrada soft lunghi fino a 4,20 metri circa. Proprio come le auto che vedete nel video che pubblichiamo: una prova-confronto tra Citroen C3 Aircross, Hyundai Kona, Kia Stonic, Renault Captur, Seat Arona e Suzuki Vitara.

I SEGRETI DEL LORO SUCCESSO Perché piacciono tanto? E' presto detto: vi danno la posizione di guida alta per dominare la strada e un look alla moda, ma anche misure che non mettono in imbarazzo quando svicolate nel centro storico. Come potete vedere nel nostro video, realizzato alla pista del Centro Guida Sicura ACI-SARA di Lainate (MI), il panorama dei B-Suv è variegato: alcuni conservano velleità da fuoristrada, mentre altri vi rinunciano del tutto per razionalizzare i costi e dedicarsi alla guida su strada.

LE SCHEDE TECNICHE Di seguito raccogliamo le schede tecniche di ogni modello: per approfondire la prova su strada, cliccate sui rispettivi nomi!

Modello Citroen C3 Aircross 1.6 Blue Hdi 120 S&S Shine Kia Stonic 1.6 CRDi

110 CV Energy Renault Captur 1.5 dCi 110 CV Intens Motore 1,6 litri turbodiesel 4 cil. 1,6 litri turbodiesel 4 cil. 1,5 litri turbodiesel 4 cil. Potenza 120 CV 110 CV 110 CV Coppia 300 Nm 260 Nm 260 Nm Consumo 4,1 l/100 km 4,2 l/100 km 3,7 l/100 km Cambio M6 M6 M6 Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Velocità 183 km/h; 0-100 in 9,8” 175 km/h; 0-100 in 11,3” 175 km/h; 0-100 in 11” Misure 4,16 x 1,77 x 1,61 metri 5 posti 4,14 x 1,76 x 1,49 metri 5 posti 4,12 x 1,78 x 1,57 metri 5 posti Bagagliaio Da 410 a 1.289 litri Da 352 a 1.155 litri Da 377 a 1.235 litri Prezzo 22.500 euro 22.750 euro 23.100 euro