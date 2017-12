Autore:

Emanuele Colombo

LE FOTO IN ANTEPRIMA In anticipo sul debutto ufficiale, previsto al Motor Show di Detroit di gennaio 2018, ecco le prime immagini della nuova Jeep Cherokee 2018: rinnovata nello stile come nelle dotazioni, per tenere testa a rivali come Volkswagen Tiguan e Land Rover Discovery Sport.

NUOVO LOOK Cambia in primo luogo il frontale, con fari e calandra che avvicinano il look alle altre auto della gamma Jeep, rafforzando il family feeling. Lo stile è più convenzionale, va detto: più rassicurante, ma anche più elegante e proporzionato.

LE DOTAZIONI Gli interni non hanno subito cambiamenti di rilievo e la Cherokee 2018 dovrebbe conservare l'impianto di infotainment condiviso con la Maserati Ghibli e altri modelli del gruppo FCA, che si avvale di uno schermo touch da 8,4 pollici.

MOTORI E TRASMISSIONI Dalla gamma 2017, la nuova Cherokee erediterà, secondo i modelli, trazione anteriore o integrale, cambi manuali o automatici a 9 marce (anche con ridotte, su alcune versioni) e motori diesel di 2,0 e 2,2 litri con potenze comprese tra 140 e 200 CV. E pure l'allestimento Trailhawk, che oggi monta il motore V6 a benzina da 272 CV.

FORSE ANCHE IBRIDA Il nuovo Cherokee 2018 dovrebbe avere anche motorizzazioni più parche nei consumi e potrebbe ereditare il motore appena introdotto sulla nuova Wrangler: un quattro cilindri da 2,0 litri benzina turbo con tecnologia ibrida eTorque, accreditato di 270 CV e 399 Nm di coppia. Un motore che potrebbe sostituire il V6 dell'attuale Trailhawk.