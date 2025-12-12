Ops! La sedia da gaming firmata McLaren vale più della mia auto

Ok, la mia vecchia Yaris giù di carrozzeria, con 17 anni e quasi 300.000 km all'attivo non è forse un avversario difficile da battere, ma mi fa specie pensare che una semplice poltroncina da gaming valga di più. Anche se sul cofano, pardòn sul guscio in carbonio, reca la firma McLaren.

La nuova Secretlab McLaren MonoCell Edition in tiratura limitata costa infatti 2.079 euro. Non è il sedile di una 750S, ma quasi.

Secretlab McLaren MonoCell: ecco che cosa la rende preziosa

Carbonio vero, badge numerato, ordini irrevocabili

Frutto della collaborazione tra Secretlab e la famosa casa automobilistica, questo trono per gamer è costruito con un guscio in fibra di carbonio vera, mica effetto-carbonio da discount. E la tiratura limitata a 100 esemplari la rende più rara di certe special edition con quattro ruote.

La MonoCell Edition prende ispirazione dal design delle hypercar di Woking: carbonio lucido, profilo a goccia ispirato al tetto della McLaren W1, badge numerato sul retro.

E una politica di acquisto… “sportiva”: nessuna cancellazione, nessun reso, nessun cambio. Insomma: la compri, te la tieni. Fiducia cieca o colpo di testa, scegli tu.

Dentro è una Titan Evo super vitaminizzata

Sotto il vestito da hypercar, la McLaren MonoCell è una versione speciale della nota Secretlab Titan Evo, con cui condivide l'imbottitura in schiuma ''cold-cure'', la base del sedile “pebble”, il supporto lombare L-Adapt regolabile in quattro direzioni e il rivestimento in Dinamica microsuede: lo stesso materiale che trovi in molti abitacoli sportivi veri.

Comfort da lunga sessione, look da supercar: non avrà 800 cavalli né un V8 twin-turbo, ma questa sedia fa di tutto per portare un pezzetto del mondo McLaren dentro la tua postazione gaming. A un prezzo che, volendo, potrebbe mettermi la Yaris quasi a nuovo.

Secretlab Titan Evo, alternativa economica alla McLaren MonoCell

Per chi resta fuori dai 100 pezzi, c’è la “McLaren per tutti”

Se i 100 esemplari andranno bruciati in pochi minuti (e succederà), Secretlab ha pronta anche un’alternativa più abbordabile: la Titan Evo McLaren Edition, con pelle sintetica effetto carbonio e materiali più convenzionali.

Prezzo? 779 euro. Meno esclusiva, ma con la stessa solidità . Se invece non ti fai spaventare dai duemila euro e spiccioli ''prendere o lasciare'', vai subito su https://secretlab.eu/it/pages/mclaren e tieni pronta la carta di credito: le vendite si aprono il 15 Dicembre 2025, alle 17:00 CET. E i pezzi disponibili finiranno nel tempo di uno sparo 0-100: in McLaren, non nella Yaris.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/12/2025