SBK Jerez: Bulega chiude davanti a tutti, Ducati domina il venerdì

Nicolò Bulega e la Ducati cominciano nel migliore dei modi anche l'ultimo weekend del Mondiale Superbike 2026, con il campione del mondo che si mette subito davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Round di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera. Reduce dalla nona tripletta stagionale conquistata a Estoril e ormai padrone incontrastato di un campionato dominato dall'inizio alla fine, l'emiliano firma un 1'38.155 che resterà il miglior riferimento dell'intera giornata, precedendo di 252 millesimi Sam Lowes con la Ducati del team Marc VDS. Terzo tempo per l'altra Panigale ufficiale di Iker Lecuona, staccato di 334 millesimi, mentre alle sue spalle si confermano competitivi anche Yari Montella, quarto con la Ducati del team Barni in 1'38.521, e Alberto Surra, quinto a 442 millesimi dopo i tre podi conquistati nell'ultimo weekend portoghese. A interrompere il dominio delle moto di Borgo Panigale è Alex Lowes con la Bimota, sesto a meno di mezzo secondo dal leader, mentre Lorenzo Baldassarri si inserisce in settima posizione con un tempo di 1'39.681. Una mattinata che conferma dunque la superiorità della Ducati, capace di monopolizzare le prime cinque posizioni, ma anche il buon momento dei suoi piloti indipendenti, pronti a giocarsi un ruolo da protagonisti nell'ultimo appuntamento dell'anno.

Bimota in crescita, Bautista cade nel finale

Nel pomeriggio nessuno riesce a migliorare il riferimento stabilito da Bulega nella FP1, con il campione del mondo che conserva così il primato nella classifica combinata davanti a Sam Lowes e Lecuona. Alle spalle del quintetto Ducati, le due Bimota confermano una buona competitività, con Alex Lowes sesto in 1'38.625 e Axel Bassani ottavo in 1'38.850, mentre Miguel Oliveira con la BMW migliora il proprio tempo e risale fino alla nona posizione, lasciando il compagno Danilo Petrucci soltanto quattordicesimo. A completare la top ten è Xavi Vierge, migliore dei piloti Yamaha nell'ultimo weekend con la casa giapponese, mentre Andrea Locatelli non va oltre il ventesimo posto, rallentato da problemi al freno anteriore. Non mancano gli imprevisti, a cominciare dalla caduta di Alvaro Bautista in curva 9 nei minuti conclusivi della FP2, che lascia lo spagnolo undicesimo nella graduatoria di giornata. Nella stessa curva finisce a terra anche Jake Dixon con la Honda, protagonista di una scivolata nei primi quindici minuti che provoca l'esposizione della bandiera rossa, fortunatamente senza conseguenze fisiche per il britannico, quindicesimo a fine giornata. Dodicesima posizione per Garrett Gerloff con la Kawasaki, mentre Stefano Manzi e Mattia Rato chiudono la classifica. In vista della Superpole di sabato, Bulega resta dunque il riferimento da battere, ma con cinque Ducati nelle prime cinque posizioni e sei piloti racchiusi in meno di mezzo secondo, la lotta per la prima fila si annuncia tutt'altro che scontata.

🆙 @nbulega remains in the lead of the FP2 session at the moment🕐#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/dG4l9my4RL — WorldSBK (@WorldSBK) October 16, 2026

Risultati Prove libere 1 Superbike Round Jerez 2026

Risultati Prove libere 2 Superbike Round Jerez 2027

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