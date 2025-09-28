SBK Aragona: doppietta di Bulega ad Aragon, il mondiale non è ancora chiuso

La Gara-2 del WorldSBK ad Aragon è stata l'apice di un weekend di duelli mozzafiato, con Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) che ha completato una doppietta domenicale battendo ancora una volta il suo rivale, Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). I due contendenti si sono scambiati la posizione in pista per la terza volta consecutiva nel round di Tissot Aragon, dando vita a un altro incredibile testa a testa. La gara è iniziata con la stessa intensità della Superpole Race: Razgatlioglu ha tentato l'assalto a curva 15, con Bulega che ha risposto prontamente a curva 16. Questa dinamica si è ripetuta quasi ad ogni giro per metà gara, un autentico capolavoro di scambi e contromosse, dove la Ducati e la BMW hanno mostrato prestazioni eccezionali. Il sorpasso decisivo è arrivato all'undicesimo giro: dopo l'ennesimo scambio a Curva 16, Razgatlioglu è andato largo a Curva 7, permettendo a Bulega di prendere un margine minimo che è riuscito a difendere con successo fino al traguardo. Per l'italiano si tratta della decima vittoria stagionale, eguagliando il record di Max Biaggi per un pilota del Belpaese, mentre Razgatlioglu ha eguagliato un record personale con il suo ventunesimo podio consecutivo.

Bautista sul podio, Iannone quarto dopo una grande rimonta

Mentre Bulega e Razgatlioglu lottavano per la vittoria, dietro di loro la battaglia per l'ultimo gradino del podio ha visto protagonisti Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati), che dopo una partenza non brillante è riuscito a risalire, Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha) e Andrea Iannone (Team Pata GoEleven). Bautista ha recuperato posizioni importanti, superando in rapida successione Rea e Iannone, per poi allungare e assicurarsi il terzo posto. Rea, che ha fatto un'ottima progressione, si è trovato a lottare con Iannone, che al quattordicesimo giro lo ha superato a Curva 16 per prendersi la quarta posizione. La bagarre per il quinto posto si è risolta al penultimo giro, con la caduta di Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) a Curva 14, lasciando via libera a Rea, che ha concluso quinto, eguagliando il suo miglior risultato stagionale. A completare la Top 10, Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) in sesta posizione e Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) in settima. Ottavo Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), mentre Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) ha portato la seconda Bimota tra i primi nove.

Al mattino Bulega aveva rotto il digiuno nella Superpole Race

La domenica di Aragon era iniziata con la Tissot Superpole Race di 10 giri, che aveva visto Nicolò Bulega conquistare la sua prima vittoria da Gara-2 a Most, con un sorpasso all'ultima curva su Toprak Razgatlioglu. La corsa sprint è stata un continuo scambio di posizioni tra i due, con un solo giro (l'ottavo) senza cambi in testa. Bulega aveva preso il comando alla partenza, ma Razgatlioglu era passato a Curva 15 al primo giro, prima che l'italiano rispondesse subito dopo. L'alternanza è proseguita per tutta la gara, con Bulega che aveva ripreso il comando all'ultimo giro, per poi andare largo a Curva 7 e cedere la testa al turco, salvo poi approfittare di un'uscita di pista di Razgatlioglu a Curva 16 per tagliare il traguardo per primo. Questa vittoria ha interrotto la striscia record di 13 vittorie consecutive di Razgatlioglu e ha garantito a Bulega la pole position per Gara-2. Terzo posto per Álvaro Bautista, tornato sul podio, mentre Andrea Iannone (Team Pata GoEleven) ha conquistato un ottimo quarto posto, assicurandosi la seconda fila per Gara-2 insieme ai fratelli Lowes.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/09/2025