SBK Francia: Razgatlioglu fa tripletta a Magny Cours, Bulega ancora secondo

Toprak Razgatlioglu (BMW) ha scritto un’altra pagina di storia a Magny-Cours, centrando l’undicesima vittoria sul tracciato francese, la 75ª in carriera e la dodicesima consecutiva in stagione. Il turco ha preso subito la leadership allo start, resistendo al tentativo di Nicolo Bulega (Ducati) e di Alex Lowes (Bimota), e ha poi imposto un ritmo insostenibile per tutti. Con questo successo, BMW festeggia la cinquantesima affermazione in Superbike e Razgatlioglu si porta a sole due gare dal record di vittorie consecutive, da lui stesso stabilito nel 2024. Alle sue spalle, il solito Nicolò Bulega ha chiuso ancora secondo, collezionando il podio numero 23 dell’anno, mentre Lowes ha completato il podio firmando la sua 50ª top three in carriera e la terza presenza per Bimota nel weekend, un risultato che mancava dal 1988. In virtù di questi risultati Razgatlioglu vola a +39 in classifica iridata e a tre round dalla fine si avvicina ad ampi passi al suo terzo titolo Superbike, prima del grande salto in MotoGP.

Rimonte per Bautista e Locatelli. Benino Van der Mark e Rea

Dietro al terzetto di testa, Alvaro Bautista (Ducati) ha messo in scena una grande rimonta: partito quattordicesimo, ha risalito il gruppo fino al quarto posto, davanti a Michael van der Mark (BMW), autore del suo miglior weekend in 18 gare. Jonathan Rea (Yamaha), inizialmente in lotta per il podio, ha chiuso sesto alle spalle dell’olandese, davanti a Xavi Vierge (Honda), in progresso rispetto a Gara-1. Ottavo posto per Danilo Petrucci (Ducati), calato nel finale, mentre Andrea Locatelli (Yamaha) ha rimontato ancora una volta dal fondo fino al nono posto, davanti a Dominique Aegerter (Yamaha). Garrett Gerloff (Kawasaki) ha chiuso undicesimo dopo una partenza dal 23° posto, mentre Axel Bassani (Bimota) si è accontentato del 12° posto. Tra i ritiri, da segnalare quelli di Sam Lowes (Ducati), Tito Rabat (Honda) e Yari Montella (Ducati).

Superpole Race: Razgatlioglu dominatore, Bulega ancora secondo

Alle 11 del mattino si era svolta la Superpole Race, con Bulega che ha provato a dare fastidio a Razgatlioglu subito dopo il via, ma ''El Turco'' sulla sua pista preferita è intoccabile e dopo essersi ripreso la prima posizione già nel corso della prima tornata, si è reso imprendibile per chiunque. Dal canto suo Bulega ha faticato a riprendersi la seconda piazza: finito dopo un lungo alle spalle dei fratelli Lowes, è riuscito a ripassare Alex approfittando poi della scivolata di Sam per prendersi la piazza d'onore. Sul podio ancora la Bimota, proprio con Alex Lowes, mentre Danilo Petrucci ha confermato il quarto posto, rafforzando la terza piazza iridata. A punti hanno concluso anche Van der Mark, Iannone, Bassani, Rea e Vierge, mentre Bautista è stato sfortunatissimo, caduto per un lieve contatto di gara con Rea. Ritirato nel finale Montella, mentre per Razgatlioglu quella della mattinata è stata la 10° affermazione a Magny Cours: un cannibale.

Risultati Superpole Race Superbike Round Francia 2025

Risultati Gara-2 Superbike Round Francia 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/09/2025