SBK Aragona: Razgatlioglu vince una clamorosa gara-1 dopo un duello epico con Bulega

La Gara-1 del WorldSBK a MotorLand Aragon ha regalato uno spettacolo incredibile, un duello senza esclusione di colpi tra i due contendenti al titolo. A spuntarla è stato Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) che, dopo una strenua resistenza, ha centrato la sua tredicesima vittoria consecutiva, e la prima in carriera sul circuito spagnolo. Non è stata una passeggiata per ''El Turco'', che ha dovuto vedersela con un Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) semplicemente implacabile. Fin dall'avvio, la bagarre è stata accesa: Razgatlioglu ha preso la testa alla prima curva, ma Bulega ha risposto subito, superando prima Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) e poi il leader del mondiale per portarsi in testa al primo giro. Il botta e risposta è proseguito: Razgatlioglu è tornato in testa al secondo giro, ma ''Bulegas'' ha replicato all'inizio del terzo, una mossa a cui il turco ha resistito tenendo la posizione all'esterno e conquistando l'interno per la curva successiva. La lotta è stata estenuante e un vero e proprio capolavoro di guida difensiva e offensiva da parte di entrambi

Toprak-Nicolò, duello fino all'ultima curva!

Il cuore della gara ha visto i due campioni scambiarsi la posizione in continuazione. Al quinto giro, Bulega si è riportato in testa con una staccata in curva 1, tallonato da vicino da Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), ma Razgatlioglu ha risposto immediatamente in curva 15. La storia si è ripetuta più volte: Bulega avanti in curva 1, il turco che ribatte in curva 15, o in curva 7. Dopo un'alternanza frenetica, Razgatlioglu è riuscito a prendere un piccolo margine verso la fine del decimo giro. Il momento decisivo si è avuto all'ultimo giro, quando Bulega ha tentato l'attacco in curva 1, ma Razgatlioglu ha tenuto duro. Nonostante l'italiano abbia fatto segnare il giro più veloce della gara proprio all'ultimo passaggio e si sia rifatto sotto nel settore finale, il portacolori BMW ha mantenuto il vantaggio di 0.338 secondi per conquistare la sua diciannovesima vittoria stagionale. A completare il podio, con il miglior posto per godersi lo spettacolo, è stato Sam Lowes. Da segnalare anche la caduta di Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) a pochi giri dalla fine, mentre lottava con Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), quarto al traguardo. L'impresa di Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), partito ventitreesimo per una penalità e capace di risalire fino all'ottavo posto, merita una menzione. Ora in classifica iridata Razgatlioglu ha 44 punti di margine su Bulega e sente terzo titolo tra le derivate di serie sempre più vicino.

Superpole da record per Bulega!

Prima della gara epica, la sessione di Tissot Superpole di stamattina aveva visto Nicolò Bulega conquistare la sua ottava pole position nel WorldSBK, la prima da Misano, distruggendo il record della pista. Fin dalle prime battute della sessione di 15 minuti, l'italiano e Razgatlioglu si sono dati battaglia per la prima posizione. Razgatlioglu aveva subito fatto segnare il primo tempo in 1'47.944, il primo in 1'47 del weekend, ma Bulega ha risposto immediatamente con un 1'47.655s, un nuovo record. L'italiano ha poi abbassato ulteriormente il suo crono nella seconda run con un impressionante 1'47.332s, un tempo irraggiungibile per tutti. Razgatlioglu, pur migliorando, non è andato oltre il secondo posto (1'47.442s), mentre Alex Lowes ha completato la prima fila, portando la Bimota in una posizione di rilievo. Ottima seconda fila per la Ducati, con Sam Lowes, Danilo Petrucci e, per la migliore qualifica dalla quarta tappa, Álvaro Bautista in sesta posizione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/09/2025