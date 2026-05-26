Ross Brawn entra in Pramac: sarà advisor strategico del team di Campinoti

L'ex tecnico e dirigente di F1 entra nel CdA di Pramac Racing e affiancherà Campinoti nello sviluppo strategico del team

Ross Brawn sbarca nel mondo MotoGP. Pramac Racing Limited ha annunciato l'ingresso dell'ex dirigente e tecnico di F1 nel proprio Consiglio di amministrazione: ricoprirà un ruolo di advisor strategico al fianco del Team Principal Paolo Campinoti. L'operazione rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della struttura organizzativa della squadra, che punta a consolidare la propria presenza ai vertici del Motomondiale. Brawn porterà in dote un bagaglio di esperienza maturato in oltre quarant'anni nel motorsport e una lunga tradizione di successi costruita tra box, pista e gestione sportiva.

Campinoti ha commentato l'arrivo del manager britannico sottolineando anche il rapporto personale che li lega da tempo. Il presidente del Consiglio di amministrazione di Pramac Racing ha dichiarato: ''Sono molto orgoglioso di dare il benvenuto a Ross in Pramac Racing. Oltre alla sua straordinaria carriera e ai risultati ottenuti in F1, Ross è una persona con cui condivido da molti anni un rapporto di amicizia e grande rispetto. Credo che la sua visione, la sua conoscenza e la sua mentalità vincente possano dare un contributo importante alla crescita e allo sviluppo di Pramac Racing''.

L'esperienza di Brawn al servizio della MotoGP

Anche Ross Brawn ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare il nuovo incarico, chiarendo che il suo ruolo sarà di natura non esecutiva.

Ross Brawn, ex ad della Formula 1

Brawn ha dichiarato: ''Sono felice di entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Pramac Racing Limited con un ruolo non esecutivo. Il motorsport è sempre stato fatto di persone, lavoro di squadra e miglioramento continuo e non vedo l'ora di supportare Paolo e il team, contribuendo dove la mia esperienza potrà essere utile. Pramac ha costruito un'organizzazione impressionante, con uno spirito forte e grandi ambizioni, e sono entusiasta di far parte del suo futuro''.

Dai titoli con Ferrari alla rivoluzione in F1

La carriera di Brawn è una delle più vincenti nella storia recente del motorsport. In F1 ha conquistato complessivamente 22 titoli mondiali tra campionati Costruttori e Piloti, diventando uno degli uomini chiave nei successi di diversi team.

Michael Schumacher e Ross Brawn

Il suo nome resta legato soprattutto al ciclo dominante della Ferrari dei primi anni Duemila insieme a Michael Schumacher, ma Brawn ha lasciato il segno anche con Benetton, Mercedes e con la sorprendente avventura di Brawn GP, squadra nata nel 2009 e capace di conquistare entrambi i titoli mondiali al primo e unico anno di attività. Successivamente ha ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo della F1, contribuendo alla definizione del nuovo corso tecnico e regolamentare della categoria.

Uno sguardo al futuro di Pramac

Resta da capire quanto l'influenza di Brawn potrà estendersi oltre la consulenza strategica annunciata oggi. Al momento il team vive un momento non semplice, legato alle difficoltà della Yamaha. Toprak Razgatlioglu e Jack Miller hanno conquistato finora rispettivamente 4 e 2 punti.

MotoGP 2026: Toprak Razgatlioglu e Jack Miller (Yamaha)

L'arrivo di una figura con una simile esperienza segnala comunque la volontà di Pramac di continuare a investire nella propria struttura, aggiungendo competenze e visione manageriale a un progetto che punta a restare stabilmente ai vertici della MotoGP.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 26/05/2026