La docuserie di Keanu Reeves sulla BrawnGP in arrivo su Disney+

Dopo l'indiscutibile successo di Drive to Survive, si moltiplicano le produzioni sulla F1. In arrivo a novembre la docuserie di Keanu Reeves sulla BrawnGP

C'è la data, come si suol dire in questi casi: la docu-serie ''Brawn: The Impossible Formula 1 Story'' è pronta a sbarcare nelle nostre case, il 15 novembre 2023 sulla piattaforma Disney+. Gli appassionati già conoscono l'argomento, ma per tutti coloro i quali si sono approcciati da poco al mondo della Formula 1, stiamo parlando di uno dei successi più incredibili di sempre, quello del team BrawnGP nel Campionato del Mondo 2009 con al volante Jenson Button (campione piloti) e Rubens Barrichello. Questa impresa è nata grazie all'acquisizione del team Honda, in uscita dal mondiale, al simbolico prezzo di una singola Sterlina da parte di Ross Brawn, ingegnere che negli anni prima aveva portato al successo la Ferrari di Schumacher. Tale mossa, apparentemente folle, si rivelò invece una delle decisioni più lungimiranti della storia delle corse, poiché BrawnGP ha dominato la stagione, vendendo tutto a Mercedes al termine della stessa: un lampo nel firmamento della Formula 1 che tutt'ora fa il suo effetto.

CONDUCE REEVES A rendere ancora più coinvolgente la serie sar la presenza di Keanu Reeves, produttore esecutivo e non solo. L'attore di origine libanese, noto per le sue interpretazioni in saghe cinematografiche come ''Matrix'' e ''John Wick'', è da sempre un appassionato di motori e condivide la sua passione con il pubblico intervistando personalmente tutti i protagonisti dell'irripetibile impresa di BrawnGP, in primis il team principal Brawn, i piloti Button e Barrichello, ma anche il dirigente Nick Fry e persino Christian Horner, il capo della Red Bull Racing, che ha cercato fino all'ultima gara di contendere il titolo a questo eccezionale team inglese, prima di aprire il suo ciclo nei quattro anni a venire. La serie sarà ricca di materiali d'archivio inediti e di retroscena sconosciuti, al fine di raccontare sotto una luce diversa l'impresa sportiva di questa piccola-grande scuderia.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/10/2023