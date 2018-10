Autore:

E ORA: DIVERTITEVI! Terza prova del trittico asiatico, nonché penultimo round del Motomondiale 2018, il Gran Premio della Malesia si disputerà sulla pista di Sepang domenica mattina, poco dopo l'alba italiana e con il titolo mondiale già assegnato a Marc Marquez.. A partire dal 2 novembre le moto scenderanno in pista per le prove libere nel cuore della notte italiana, sessioni che le porteranno alle qualifiche del 3 novembre e alla gara del 4, alle 8 del mattino. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio della Malesia in TV, tutto in diretta.

IL CIRCUITO Stavolta la carovana del Motomondiale 2018 si sposta in Malesia, sul classico circuito di Sepang: costruito nel 1999 appositamente per la Formula 1, ha ospitato costantemente dallo stesso anno anche tutte le classi dei prototipi più veloci del mondo. Ed è stato anche il teatro in cui, il 23 ottobre 2011, Marco Simoncelli ha perso la vita alla curva 11. Lungo 5,543 km e con quindici curve (cinque a sinistra e dieci a destra), si caratterizza per un layout molto veloce che favorisce i sorpassi e le alte velocità.

STATISTICHE Il pilota più vittorioso della classe regina è il nostro Valentino Rossi, con ben sei successi all'attivo, mentre quello che detiene il maggior numero di partenze dalla prima casella è lo spagnolo Daniel Pedrosa (5), autore tra l'altro del record del circuito (1'59''053). L'anno scorso, infine, è stato il ducatista Andrea Dovizioso a conquistare il gradino più alto del podio, davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo e a Johann Zarco.

RISULTATI GARA

Domenica 4 novembre, ore 8.00

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 3 novembre, ore 8.10

RISULTATI FP3

Sabato 3 novembre, ore 3.55

RISULTATI FP2

Venerdì 2 novembre, ore 8.05

RISULTATI FP1

Venerdì 2 novembre, ore 3.55