TIGRI DELLA MALESIA Con il Gran Premio della Malaysia a Sepang si chiude il trittico asiatico del Motomondiale 2018 che precede l'epilogo stagionale di Valencia. Andiamo a vedere insieme dove, come e quando seguire in tv in Gran Premio della Malesia, diciottesima e penultima tappa del Mondiale di MotoGP 2018. Il GP della Malesia sarà trasmesso in diretta tv da Sky e non in chiaro da TV8. Di seguito troverete gli orari e i canali per vedere la gara della classe MotoGP su Sky e in differita su TV8.

SKY SPORT F1 HD

Venerdì 2 novembre

2:00-2:40 - FP1 Moto3

3:55-3:40 - FP1 Moto2

4:55-4:40 - FP1 MotoGP

6:10-6:50 - FP2 Moto3

7:05-7:50 - FP2 Moto2

8:05-8:50 - FP2 MotoGP

Sabato 3 novembre

2:00-2:40 - FP3 Moto3

3:55-3:40 - FP3 Moto2

4:55-4:40 - FP3 MotoGP

5:35-6:15 - Qualifiche Moto3

6:30-7:15 - Qualifiche Moto2

7:30-8:00 - FP4 MotoGP

8:10-8:50 - Qualifiche MotoGP

Domenica 4 novembre

1:40-2:00 - Warm-Up Moto3

2:10-2:30 - Warm-Up Moto2

2:40-3:00 - Warm-Up MotoGP

5:00 - Gara Moto3

6:20 - Gara Moto2

8:00 - Gara MotoGP

TV8 e TV8 HD



Sabato 3 novembre

13:15 - Studio MotoGP

14:00 - Qualifiche MotoGP

15:15 - Studio MotoGP

Domenica 4 novembre

10:00 - Studio MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:00 - Studio MotoGP

12:15 - Gara Moto2

13:15 - Studio MotoGP

14:00 - Gara MotoGP

15:00 - Studio MotoGP