GP CATALUNYA IN TV Ancora scosso dalla scomparsa del giovanissimo Jason Dupasquier nella scorsa settimana del Mugello, il circo a due ruote prova a ripartire con il Gran Premio della Catalunya, altro tradizionale appuntamento del Motomondiale. Vi si arriva con una classifica MotoGP che vede in fuga Fabio Quartararo dopo l'affermazione tra le colline toscane, davanti a tre Ducati: quella del connazionale Johann Zarco, ai piedi del podio in Italia, quella di Pecco Bagnaia, caduto nei primissimi giri quando era in testa, e quella di Jack Miller, autore di una gara opaca in Toscana. Ma innumerevoli saranno i protagonisti attesi, a partire da chi è in cerca di riscatto come Vinales, Morbidelli, Marquez e Rins, a chi di conferma, vedi Mir, Oliveira e Binder. Poi ci sono gli italiani che piano piano stanno risalendo la china, come Petrucci e Rossi, entrambi vogliosi di una bella accelerata. Occhio però al meteo, che potrebbe ribaltare i piani e le classifiche, a vantaggio degli specialisti del bagnato come Petrux, Miller e, perché no, Rossi.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel settimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, e sul terzo di MotoE, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento catalano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 4 giugno

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.50 - Prove Libere 1 - MotoE (SKY)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

16.05 - Prove Libere 2 - MotoE (SKY)

Sabato 5 giugno

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.50 - Prove Libere 3 - MotoE (SKY)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 16.30)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 16.30)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 16.30)

16.10 - E-Pole - MotoE (SKY)

Domenica 6 giugno

9.00 - Warm Up MotoGP, Moto2, MotoGP (SKY)

11.20 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita su TV8 alle 14.05)

13.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita su TV8 alle 15.45)

14.30 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita su TV8 alle 17.15)

16.00 - Gara MotoE (SKY, differita su TV8 alle 18.00)

Fu nel 1998, grazie agli sforzi della Generalitat Catalana, del Comune di Montmeló e la Real Automóvil Club de Catalunya (RACC), che si iniziò a costruire un circuito che fosse all'altezza di una delle più attrattive capitali europee. Situato a 20 chilometri a nord di Barcelona, fu inaugurato nel settembre del 1991 e, in quello stesso mese, accolse la sua prima prova internazionale, il Gran Premio di Spagna della Formula 1. Divenne subito lo scenario del Gran Premio d'Europa di Motociclismo prima di diventare l'anfitrione, dal 1995, del Gran Premio di Catalunya. Considerato uno dei tracciati migliori disegnati tra quelli di ultima generazione, è lungo 4,6 km e conta 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra. Il rettilineo principale è lungo 1047 metri e largo 12. Il record della pista appartiene allo spagnolo Jorge Lorenzo, che nel 2018 in gara girò in 1:40.021 e in qualifica mise la sua Ducati davanti a tutti con il tempo di 1:38.680. La massima velocità toccata in sella a una moto è invece dello scorso anno, ma appartiene a Pecco Bagnaia, che in sella alla GP20 fece arrivare il tachimetro a 352.9 kmh, ben 4 km/h più in là rispetto al precedente record di Andrea Dovizioso.

Previsto bruttissimo tempo su tutta la Catalogna per il weekend del GP iberico a due ruote. Sabato dovrebbe essere la giornata più critica mentre domenica c'è qualche chance di poter vedere una gara sull'asciutto. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 4 giugno: temperature: max 25°, min 18°; precipitazioni sparse, precipitazioni 50%, umidità 67%, vento 16km/h.

Sabato 5 giugno: temperature: max 23°, min 17°; temporali, precipitazioni 90%, umidità 74%, vento 16km/h.

Domenica 6 giugno: temperature: max 24°, min 17°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 70%, vento 18km/h