I RISULTATI DEL GP DELLA CATALUNYA A stretto giro di giostra dopo il Gran Premio d'Italia, che ha lanciato Fabio Quartararo in fuga nella classifica iridata, si arriva a Barcellona, dove domenica andrà in scena il Gran Premio della Catalunya. settima prova di questo combattutissimo mondiale MotoGP. Lo scorso anno la corsa si svolse nell'inedita collocazione settembrina a causa del Covid-19 e a vincere fu proprioil francese con la Yamaha, che se concedesse il bis, aprirebbe una voragine tra sé e i rivali per il titolo. Non ci staranno sicuramente i suoi rivali a rendergli la partita facile, in primis i colleghi di marca Maverick Vinales e Franco Morbidelli, ma anche il suzukista Joan Mir (Rins sarà assente per un incidente), ritrovatosi al Mugello, e la folta pattuglia di Ducati, capitanata da Jack Miller, Pecco Bagnaia e Johann Zarco. Proveranno a mettere là la zampata i KTM, gli Aprilia e soprattutto l'ancora convalescente Marc Marquez, mentre l'incognita resta Valentino Rossi, con a disposizione una buonissima moto e tanta esperienza: deve solo trovare il giusto feeling.

I risultati del Gran Premio della Catalunya 2021

