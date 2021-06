POKERISSIMO FABIO Tripudio francese nelle qualifiche del Gran Premio di Catalunya, con il favorito Fabio Quartararo che non tradisce le attese e si tuffa sul traguardo in un superlativo 1'40''853, andandosi a prendere la quinta pole position consecutiva della stagione. Dietro di lui un superlativo Jack Miller, caduto nel corso del secondo run, e il suo connazionale Johann Zarco, che sfrutta la scia di Franco Morbidelli per prendersi la prima fila. Come lui anche Miguel Oliveira, che con la KTM si mette in quarta piazza e beffa anch'esso l'italiano, comunque bravo quinto davanti all'ufficiale Yamaha Maverick Vinales. In terza fila finiscono l'Aprilia di Aleix Espargaro, la KTM di Brad Binder e la Ducati di Pecco Bagnaia, non molto a suo agio su questa pista, mentre la quarta fila è appannaggio di Joan Mir (con un tempo cancellato nel finale), Valentino Rossi (caduto nel primo run) e Pol Espargaro (caduto nell'ultimo run).

FIVE pole positions in a row for @FabioQ20, the first rider to achieve this in seven years! 💪#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/AjYzNMfxiV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 5, 2021

GRANDE MILLER! Dall'imbuto delle Q1 erano emersi Jack Miller e Pol Espargaro, con l'australiano protagonista di un siparietto bellissimo con Marc Marquez. In uscita di pitlane lo spagnolo ha fatto capire chiaramente di volersi mettere in scia! Miller lo ha atteso, fatto affiancare e gli ha fatto con la mano il gesto dei ''soldi'', come a dire: ''io ti do la scia, ma tu mi paghi...''. Al di là dell'episodio, iniziale la cosa più significativa è avvenuta dopo la bandiera a scacchi, con Miller seguito sì da Marquez, ma anche da Pol Espargaro che ha beffato il connazionale per appena 11 millesimi. A fine sessione Marc è andato comunque a ringraziare Jack, stringendoli la mano, e domani scatterà dalla quinta fila e 13° casella, davanti al compagno di marca Taka Nakagami e a Jorge Martin. Sesta fila per Iker Lecuona, detentore del secondo tempo dopo il primo run ma poi rovinosamente caduto a terra, rischiando anche di essere investito dalla sua stessa moto, Enea Bastianini e Danilo Petrucci. Settima e ultima per Luca Marini, Alex Marquez e Lorenzo Savadori.