TRIS ITALIANO Dalle tiratissime FP3 del Gran Premio di Catalunya sono tanti i delusi importanti per non essere riusciti ad arpionare la Q2 diretta, ma tra loro non c'è Valentino Rossi che all'ultimissimo passaggio arpiona invece la 10° posizione a mezzo secondo dal compagno e intravede un raggio di sole in un periodo complicatissimo della sua carriera. Il campione di Tavullia si risparmia dunque il passaggio dalle forche caudine della Q1 e segue Franco Morbidelli, bravissimo a piazzare nel suo ultimo tentativo il giro più veloce del weekend in 1:38.929, dopo che gliene era stato tolto un altro per aver pizzicato i track limits. Tra i qualificati alla Q2 troviamo anche un altro pilota italiano, ovviamente Francesco ''Pecco'' Bagnaia, che con la Ducati all'ultimo tentativo si prende una quarta piazza a 144 millesimi dal compagno di Academy.

FUORI MILLER E MARQUEZ Gli altri qualificati diretti alla Q2 sono guidati da Fabio Quartararo, secondo a 46 millesimi dal Morbido con la Yamaha e forse il migliore sul passo gara, e Miguel Oliveira, terzo e ancora una volta nelle zone altissime della classifica. Bene anche il padrone di casa Aleix Espargarò, quinto con l'Aprilia, Brad Binder, sesto con la KTM, Johann Zarco (Ducati), Maverick Vinales (Yamaha) e Joan Mir (Suzuki), tutti con un riitardo compreso tra i 150 millesimi e i 4 decimi dalla vetta. Non ce la fanno invece in primis Jack Miller, primo degli esclusi per circa 7 centesimi, ma anche tutte le Honda, con Taka Nakagami (12°) e Pol Espargaro (13°) fuori per un decimo e Marc Marquez (15°) per quasi tre. Danilo Petrucci, senza benzina magica e telaio nuovo, piazza la sua KTM in 14° posizione, comunque un discreto risultato, mentre il rientrante Jorge Martin è 16° con la sua Ducati davanti a Lecuona, Alex Marquez e a un tris di italiani con Bastianini, Marini e Savadori.