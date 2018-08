Autore:

Valerio Colombo

DUCATI PUNTA ALLA DOPPIETTA Dopo il sorprendente risultato del Gran Premio della Repubblica Ceca, con un uno-due portato a compimento da Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo davanti al sempre arrembante Marc Marquez, la Ducati approda su una delle sue "desmo-piste", forse la più favorevole ai bolidi di Borgo Panigale insieme a quella di Sepang. Stiamo parlando del Red Bull Ring di Spielberg. Sul tracciato situato nella regione della Stiria saranno i due alfieri della rossa i favoriti, visti anche i risultati degli ultimi due anni, e dovranno difendersi dagli assalti dei soliti noti: Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales. Da tenere d'occhio anche le Ducati clienti di Petrucci, Bautista, Miller, così come i sempre imprevedibili Zarco (Yamaha) e Crutchlow (Honda). Allargando lo sguardo al mondiale, il leader Marquez può contare su un abisso di 49 punti di vantaggio su Rossi e ben 68 su Dovizioso, per cui si tratterà per lui di una gara in cui potrebbe anche controllare, in attesa di piste ben più favorevoli. Ma ci scommettereste un centesimo sul fatto che Marquez non darà tutto per essere comunque protagonista? Noi no, soprattutto doppo lo show del 2017.

IL TRACCIATO La pista di Spielberg, proprietà da qualche anno della Red Bull alla quale deve il suo nome attuale (Red Bull Ring), è lunga 4,318 km ma con appena 10 curve, 3 a sinistra e 7 a destra. L'impianto fu costruito nel 1969 con il nome di Österreichring e un layout più ampio. Quello attuale risale al 1996, quando la pista fu rinominata A1-Ring, dopodiché dal 2011 l'approdo della Red Bull riportò il circuito prima in Formula 1, poi, dal 2016, nel Motomondiale.

LE STATISTICHE Il Gran Premio d'Austria è presente nel motomondiale dal 1969 ma fino al 1994 si è corso sul Salzburgring. A Spielberg si sono svolte solamente quattro gare: due nel biennio '96-'97, con i trionfi di Aleix Crivillé e Mick Doohan nella 500, e nelle ultime due stagioni. Nel 2016 fu Andrea Iannone a beffare nel finale Andrea Dovizioso, per una doppietta Ducati che non si è ripetuta nel 2017, quando andò in scena un sensazionale duello tra Marquez e Dovizioso, terminato con il trionfo di quest'ultimo. Valentino Rossi è l'unico pilota ancora in attività ad aver partecipato anche ai due GP del '96-'97 ma nella classe 125. Fu terzo nel 1996 dietro a Ivan Goi e Dirk Raudies, e secondo l'anno successivo beffato di appena 4 millesimi da Noboru Ueda. Quella fu la volta in cui Valentino è andato più vicino a vincere su una delle pochissime piste iridate sulla quale non è mai riuscito a farlo: nelle ultime due occasioni infatti è stato solo 4° e 7° con la sua Yamaha.

GOMME E ORARI TV L'undicesimo round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da TV8, clicca qui per scoprire tutti gli orari TV del GP d'Austria 2018: prove, qualifiche e gara. Qui, invece, potete leggere la nostra analisi di gara e le nostre pagelle del decimo GP di questa Stagione