Autore:

Valerio Colombo

DOPPIETTA ESTIVA Neanche il tempo di lasciare Brno, dove i piloti della MotoGP sono rimasti anche per una giornata extra di test in pista, che il carrozzone del Motomondiale farà tappa in Austria, sul Red Bull Ring di Spielberg, per l'11° appuntamento stagionale. Da sempre pista Ducati, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo partono con i favori del pronostico sul veloce tracciato stiriano, ancor più dopo la doppietta di Brno dove i due centauri in rosso hanno preceduto il leader del mondiale Marc Marquez su Honda e l'infinito Valentino Rossi su Yamaha. Occhio però anche alle altre Ducati su questa pista, con Danilo Petrucci che potrebbe dire la sua, oltre ai soliti outsider, tra tutti Maverick Vinales e Johann Zarco.

COSÌ IN TV Di seguito gli orari e la programmazione ufficiale del GP d'Austria, trasmesso in diretta sia da Sky che da TV8 (solo qualifiche e gara).

Venerdì 10 agosto 2018 (Sky)

09:00 - Moto3 FP1

09:55 - MotoGP FP1

10:55 - Moto2 FP1

13:10 - Moto3 FP2

14:05 - MotoGP FP2

15:05 - Moto2 FP2

Sabato 11 agosto 2018 (Sky)

09:00 - Moto3 FP3

09:55 - MotoGP FP3

10:55 - Moto2 FP3

12:35 - Moto3 Qualifiche (TV8)

13:30 - MotoGP FP4

14:10 - MotoGP Qualifiche (TV8)

15:05 - Moto2 Qualifiche (TV8)

Domenica 12 agosto 2018 (Sky)

11:00 - Gara Moto3 (TV8)

12:20 - Gara Moto2 (TV8)