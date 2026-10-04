Marquez, il focus sulla lotta iridata e la gara di kart saltata: "Bisogna essere egoisti"

Marc Marquez ha vinto il GP Giappone, conquistando il massimo dei punti disponibili nel weekend e riducendo a due lunghezze il distacco da Jorge Martin in classifica generale. Il pilota Ducati è rimasto secondo nelle prime fasi della gara, alle spalle del connazionale, prima di iniziare a mettere pressione sul leader. Marquez ha atteso fino all'11° giro per sferrare l'attacco decisivo, portandosi al comando e costruendo successivamente un piccolo margine che ha gestito fino alla bandiera a scacchi.

MotoGP 2026, GP Giappone: Marc Marquez (Ducati)

Marquez: ''Sono riuscito ad essere costante e preciso''

Parlando della sua condotta di gara, Marquez ha detto: “Sono davvero contento dei 37 punti che siamo riusciti a conquistare in questo weekend, perché era questo l'obiettivo. È stata una gara difficile, soprattutto nei primi giri alle spalle di Jorge. Poi, una volta al comando, ho semplicemente gestito il ritmo e spinto un po' di più quando si è avvicinato. Non è mai facile, ma il feeling dalla Sprint in poi è stato molto buono e oggi sono riuscito a essere costante e preciso”.

Marquez ha poi guardato ai prossimi appuntamenti e al momento positivo vissuto con la Ducati che festeggia le 100 vittorie di Gigi Dall'Igna come General Manager: “Vedremo come andranno le cose in Indonesia ma, in generale, da Aragon, Austria a parte, mi sento davvero bene con la moto. Sono contento per le 100 vittorie di Gigi e di aver dato il mio piccolo contributo. Sto sfruttando al massimo tutto quello che ha costruito con Ducati negli anni”.

Il doppio di Marquez nell'esibizione di kart

Prima della gara, la maggior parte dei piloti della griglia aveva partecipato alla gara di kart organizzata in pista. A vincere è stato Somkiat Chantra davanti a Pedro Acosta, mentre anche Martin era regolarmente al via. Marquez, invece, ha scelto di non partecipare, facendosi rappresentare da un sostituto. Una decisione legata alla necessità di preservare energie e concentrazione in una fase della stagione in cui il campionato è ancora apertissimo.

🤔 @marcmarquez93 is ready to get going... or is he? #JapaneseGP 🇯🇵 https://t.co/WZxx2l86cX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

Il pilota Ducati ha spiegato a Motorsport.com la sua scelta dopo la gara: “C'è una linea sottile. Ovviamente capisco lo spettacolo, ma stiamo lottando per il campionato, non per divertirci un po' facendo giri con i kart”. Marquez ha raccontato anche come è nata l'idea del sostituto: “Durante il Warm-Up avevo detto che avevo bisogno del ghiaccio e uno dei membri della squadra è uscito dicendo che sarebbe stato bello se fosse comparso un doppio. Hanno colto l'idea”.

Marquez ha ammesso che la decisione può apparire egoista, ma ha ribadito di ritenerla necessaria in questo momento della stagione: “Devo dare delle priorità. Mi hanno anche rimproverato, ma è così. In questo momento dobbiamo essere egoisti e dare il massimo quando conta, cioè nelle gare”, ha concluso il pilota Ducati.

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