Ducati vede la luce nei test di Jerez: Marquez e Bagnaia promuovono le novità

Dopo il difficile GP Spagna, Ducati riparte dai segnali incoraggianti emersi nei test collettivi di lunedì a Jerez de la Frontera. Le novità provate, soprattutto sul fronte aerodinamico, hanno convinto sia Marc Marquez sia Francesco Bagnaia, che parlano apertamente di passo avanti in vista delle prossime gare. Il test di Jerez è stato cruciale per reagire a un weekend in cui Aprilia ha mostrato grande competitività, piazzando ben quattro moto nelle posizioni di vertice anche su una pista storicamente favorevole a Ducati. Il lavoro si è concentrato soprattutto sulla ricerca del giusto carico aerodinamico, elemento chiave nelle curve veloci dove la concorrenza ha fatto la differenza. L’obiettivo è chiaro: recuperare competitività nel breve periodo senza perdere la solidità del progetto.

Marquez tra novità tecniche e fiducia ritrovata

Marc Marquez ha chiuso la giornata con sensazioni positive, al termine di un lavoro intenso su aerodinamica e ciclistica. Il pilota del team Ducati ha dichiarato a fine test: “Abbiamo fatto un passo avanti, la nuova aerodinamica sembra aiutarmi”. Dopo la caduta della domenica, lo spagnolo ha subito voltato pagina: “Domenica abbiamo commesso un errore, ma questa era una nuova occasione per continuare a lavorare per la squadra e per questa stagione”.

Il lavoro si è concentrato anche sul comportamento della moto: “Abbiamo capito molte cose, soprattutto con le novità aerodinamiche. Anche sul telaio tutti noi piloti abbiamo avuto più o meno lo stesso commento. Il mio è stato molto chiaro su cosa migliorare: non la direzione, ma la reazione della moto”. Marquez ha poi spiegato l’approccio alla giornata: “Per capire se le cose funzionano bisogna spingere. Quando è stato il momento di decidere, sono sceso sull’1:36”.

Il clima nel box Ducati resta positivo: “È stato un giorno molto interessante per noi piloti. Quando hai tante cose da provare e vedi che la fabbrica lavora, è il miglior segnale. L’anno scorso avevamo una base vincente, ora siamo più in difficoltà ma vedo tutto il potenziale che abbiamo” ha concluso il campione del mondo in carica.

Bagnaia conferma il passo avanti

Sulla stessa linea Francesco Bagnaia, protagonista di una domenica complicata dopo il ritiro per un problema tecnico. Il pilota del Ducati Team ha dichiarato: “Era un test importante per la situazione in cui ci troviamo. Abbiamo provato diverse soluzioni aerodinamiche e qualcosa sull’elettronica per aiutarci in frenata”. Le sensazioni finali sono incoraggianti: “Sono soddisfatto dell’aerodinamica, spero arrivi il prima possibile perché mi ha aiutato a essere veloce in curva senza perdere la traiettoria. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti”.

MotoGP 2026, test Jerez: Pecco Bagnaia (Ducati)

Il due volte iridato della MotoGP intravede anche un ritorno alla direzione tecnica più efficace: “Non era facile migliorare una moto molto completa come quella dell’anno scorso. Forse con questi nuovi carenaggi abbiamo trovato un equilibrio che può funzionare”.

Ducati ora dovrà decidere quando introdurre in gara le soluzioni provate, con lo sguardo già rivolto al prossimo appuntamento del mondiale. Le indicazioni raccolte a Jerez sono positive, ma serviranno conferme in condizioni diverse a partire dal GP Francia in programma a Le Mans, dove si capirà se il lavoro svolto nei test potrà davvero rilanciare la sfida al vertice.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 29/04/2026