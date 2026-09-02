Dall’Igna insiste su Bagnaia: “Dobbiamo continuare a lavorare per risolvere questa situazione”

Il GP Aragona ha restituito a Ducati il miglior Marc Marquez, ma non ha ancora risolto i problemi di Francesco Bagnaia. È proprio il contrasto tra i due piloti ufficiali a emergere dalle considerazioni di Gigi Dall’Igna dopo il weekend spagnolo: da una parte i 37 punti conquistati dal campione del mondo, dall’altra la necessità di continuare a lavorare per riportare Pecco alle prestazioni attese.

MotoGP GP Aragona 2026, Alcaniz: Marc Marquez | Foto: Ducati Media

Márquez ha dominato entrambe le gare del fine settimana, conquistando la sua quarta vittoria stagionale in MotoGP e completando una raccolta di 37 punti sui 37 disponibili. Un risultato che ha permesso al pilota della Ducati di rilanciare la propria rincorsa nella classifica del campionato dopo il difficile round di Silverstone.

Marquez sfrutta al massimo l’occasione

Dall’Igna ha sottolineato innanzitutto il valore del fine settimana di Marquez, arrivato su un circuito particolarmente favorevole alle sue caratteristiche ma tutt'altro che semplice dal punto di vista della pressione e delle aspettative: ''Dopo il weekend poco brillante di Silverstone, Marc torna alla vittoria, la sua quarta quest'anno, in un fine settimana straordinario che gli permette di conquistare anche la sua ventesima vittoria nelle Sprint, un record assoluto, e l'ottava vittoria in MotoGP su questa pista''. Il direttore generale di Ducati Corse ha poi evidenziato la capacità di Marquez di gestire entrambe le gare senza lasciare spazio agli avversari: ''È una pista che gli calza a pennello, dove il suo talento emerge sempre con chiarezza, ma resta un tracciato difficile e impegnativo, con una gara particolarmente delicata perché è sempre carica di aspettative e pressione''.

Il bottino pieno, arrivato in una fase cruciale del campionato, assume quindi un valore ancora maggiore: ''In una fase così importante della stagione, Marc ha conquistato tutti i 37 punti disponibili, dimostrando ancora una volta che grande campione sia''. Dall’Igna considera inoltre fondamentale il modo in cui Marquez ha sfruttato l'occasione: ''Al di là delle statistiche, ha sfruttato al meglio un'opportunità che doveva assolutamente essere colta. Ha dominato entrambe le gare in un contesto che alla fine si è rivelato più difficile di quanto sembrasse. Ha imposto un ritmo che gli altri non sono riusciti a mantenere, decidendo quando prendere il comando e quando fare il vuoto''.

Bagnaia resta il problema da risolvere

Se Márquez rappresenta la nota più positiva del weekend, Bagnaia continua invece a essere il principale interrogativo all'interno del box Ducati. Il pilota italiano ha chiuso il GP Aragón con una nuova caduta, arrivata dopo appena sei giri, al termine di un'altra gara condizionata dai problemi di grip al posteriore. Dall’Igna non nasconde la necessità di intervenire, pur senza indicare una soluzione immediata: ''Per quanto riguarda Pecco, so di essere ripetitivo, ma questi sono gli unici concetti che si possono esprimere con onestà e serietà: dobbiamo continuare a lavorare e impegnarci insieme per risolvere questa situazione e riportarlo alle prestazioni che merita, per il bene di tutti, nostro e suo''.

MotoGP 2026, GP Aragona: Pecco Bagnaia (Ducati)

Una frase che conferma come il problema di Bagnaia sia ancora tutt'altro che risolto. Dopo i segnali incoraggianti arrivati nella parte centrale della stagione, il pilota Ducati ha nuovamente perso terreno nelle ultime gare e ora la squadra deve trovare una risposta tecnica per evitare che la situazione comprometta definitivamente il suo finale di campionato e di avvenutra con la casa di Borgo Panigale, con la quale non dimentichiamoci ha conquistato due titoli iridati.

Alex Marquez e Aldeguer completano l'ottimo bilancio Ducati

Dall’Igna ha dedicato parole positive anche ad Alex Marquez, autore del secondo posto nella Sprint e poi quarto nella gara lunga dopo un errore nelle prime fasi che gli ha impedito di rimanere con il gruppo in lotta per il podio: ''Alex ha fatto un ottimo lavoro per il suo team e per Ducati nel suo complesso. Dopo l'eccellente secondo posto di sabato, nella gara lunga non è stato tra i protagonisti per il podio soltanto a causa di un piccolo problema nelle prime curve, che lo ha costretto a perdere il gruppo dei primi. In ogni caso, è un pilota prezioso, veloce e sempre sul pezzo''.

Un'altra nota positiva è arrivata da Fermin Aldeguer, sesto al rientro dopo aver saltato il precedente appuntamento per l'infortunio a una vertebra rimediato ad Assen prima della sosta estiva: ''Voglio sottolineare anche l'eccellente sesto posto di Aldeguer al suo ritorno'' ha evidenziato Dall'Igna.

Ducati prepara la volata finale

Il bilancio di Aragón resta quindi molto positivo per Ducati, soprattutto per il ritorno alla vittoria di Marquez e per il bottino pieno raccolto dal campione del mondo. Ma Dall’Igna guarda già alla parte conclusiva della stagione e invita a non abbassare la guardia: ''È stato un campionato del mondo fantastico finora e sarà una battaglia difficile fino alla fine. La nostra è una lotta che dobbiamo continuare ad affrontare e vincere con la mente lucida, evitando errori, ottimizzando le nostre prestazioni sui circuiti meno favorevoli e sfruttando al massimo quelli che si adattano meglio a noi''.

Per Ducati, dunque, il prossimo obiettivo sarà duplice: continuare a sfruttare il momento favorevole di Márquez nella lotta per il titolo e, contemporaneamente, trovare finalmente la chiave per riportare Bagnaia a un livello di competitività più vicino alle aspettative.

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