Martin respinge le critiche per l'incidente in Ungheria: "Chiedo scusa, ma non ho fatto nulla di strano"

A due settimane dall'incidente al via del GP Ungheria, Jorge Martin è tornato a parlare pubblicamente dell'incidente che aveva compromesso la gara sua e di altri quattro piloti alla prima curva di Balaton Park. Nel giovedì del GP Repubblica Ceca, il campione del mondo MotoGP ha affrontato per la prima volta l'argomento davanti ai media, alternando scuse sincere a una difesa della propria condotta.

La caduta dello spagnolo aveva coinvolto anche il compagno di squadra Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, costando ad Aprilia un pesante doppio zero nella lotta mondiale. Per l'episodio Martin dovrà inoltre scontare un doppio Long Lap Penalty nella gara di domenica a Brno.

''Mi dispiace per tutti i piloti coinvolti''

Il pilota Aprilia ha iniziato il proprio intervento con un messaggio rivolto agli avversari e alle squadre finite loro malgrado coinvolte nell'incidente: ''La prima cosa che voglio fare è chiedere scusa a tutti i piloti e a tutti i costruttori coinvolti. È stato il mio primo pensiero. Dopo la caduta ero lì con le mani sulla testa pensando a che disastro avessi combinato''.

Martin ha spiegato di aver vissuto giorni particolarmente difficili dal punto di vista psicologico: ''Come pilota non voglio mai cadere e soprattuttonon voglio coinvolgere altri piloti, ancora di più dopo quello che ho vissuto l'anno scorso - ha detto con un chiaro riferimento al dramma vissuto in Qatar di cui è tornato a parlare nei giorni scorsi - Non voglio fare male a nessuno. Dopo quella domenica ho sofferto molto mentalmente per accettare ciò che era successo''. Lo spagnolo ha poi aggiunto: ''Adesso, a mente fredda, capisco che queste cose fanno parte delle corse. L'importante è imparare dagli errori e cercare di essere un pilota e una persona migliore''.

Martin si difende: ''Ho perso l'anteriore appena ho frenato''

Pur assumendosi la responsabilità dell'episodio, Martin non ritiene però che la dinamica sia stata così semplice come è sembrata dall'esterno. Secondo il campione del mondo, il fattore determinante sarebbe stato il nuovo asfalto presente all'ingresso della prima curva, già criticato da numerosi piloti durante il weekend ungherese ''Onestamente non credo di aver fatto nulla di strano. Appena ho toccato il freno ho perso l'anteriore e ho dovuto rilasciare. Quando ho provato a frenare di nuovo ho perso ancora più aderenza fino a non avere più alcun controllo della moto''.

MotoGP 2026: Jorge Martin (Aprilia)

Martin ha definito la situazione particolarmente pericolosa: ''Quel nuovo asfalto alla curva 1 era un vero disastro. È anche ironico perché durante la Safety Commission ero stato io a chiedere penalità più severe per chi causava incidenti alla prima curva''. Nonostante ciò, lo spagnolo ha riconosciuto che l'errore resta una lezione da cui imparare.

La risposta a Rivola e l'appello all'unità in Aprilia

Nei giorni successivi al GP Ungheria, il CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola aveva espresso pubblicamente il proprio disappunto, arrivando a sostenere che la penalità inflitta a Martin fosse persino troppo lieve. Una posizione che il pilota non ha condiviso: ''È la sua opinione. Non posso avere la stessa opinione di tutti. Ognuno ha il proprio punto di vista, ma io sono stato il primo a non voler causare quell'incidente''. Lo spagnolo ha però voluto spegnere sul nascere qualsiasi possibile tensione interna: ''Credo che questo sia il momento di essere più uniti che mai. Se iniziamo a combattere tra di noi è come spararci da soli. Non ha alcun senso''.

Martin ha inoltre confermato di aver chiarito la situazione sia con Marco Bezzecchi sia con lo stesso Rivola: ''Ho parlato due volte con Marco dopo la gara. In quel momento era una situazione difficile, ma oggi è diverso. Ho parlato anche con Massimo e credo che adesso siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Tutti stiamo andando nella stessa direzione''.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 19/06/2026