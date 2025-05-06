MotoGP Austria 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Le vacanze sono già terminate per i centauri del motomondiale, con la testa proiettati da giorni sul tredicesimo round stagionale, il Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg. La classifica parla chiaro: solo un miracolo potrebbe togliere a Marc Marquez il suo nono titolo mondiale. Il centauro del team Ducati Lenovo ha annichilito la concorrenza, staccando nei primi 12 round il fratello Alex di ben 120 punti e il compagno di team Pecco Bagnaia di addirittura 168. A questo punto si lotta per la seconda piazza, con i due piloti appena menzionati in lizza, e per la quarta, dove il numero di candidati è ben più ampio, a partire da Marco Bezzecchi (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Franco Morbidelli (Ducati), i tre piloti italiani che dovranno però guardarsi dalla crescita di Pedro Acosta, che correrà in casa della sua KTM a Spielberg, ma anche delle giapponesi: la Honda con Johann Zarco capofila e la Yamaha del mai domo Fabio Quartararo. Di seguito tutte le informazioni per non perdersi nulla della tappa stiriana del motomondiale, di solito terreno di caccia delle Ducati che qui hanno vinto 9 degli 11 GP disputati dal 2016 a oggi.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 15 agosto

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 16 agosto

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 17 agosto

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 16 agosto

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 17 agosto

Gara Moto3: 14.05 (differita)

Gara Moto2: 15.20 (differita)

Gara MotoGP: 17.05 (differita)

LINK UTILI - GP D'AUSTRIA 2025

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

IL METEO DEL GP

Venerdì 15 agosto: soleggiato; temperatura 16°-28°; precipitazioni 0%; umidità 39%

Sabato 16 agosto: temporali sparsi; temperatura 13°-25°; precipitazioni 40%; umidità 56%

Domenica 17 agosto: leggera pioggia; temperatura 12°-22°; precipitazioni 45%; umidità 65%

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/08/2025