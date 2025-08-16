MotoGP Austria 2025. Marc Marquez "uber alles" nella sprint di Spielberg

Nel mondiale 2025 non ce n'è per nessuno. Marc Marquez trionfa anche nella sprint del Gran Premio d'Austria, nonostante la caduta della mattinata e la partenza dalla quarta posizione, giocando al gatto col topo con il fratello Alex, tenuto lì davanti per 10 giri e poi azzannato a 5 dalla fine. Marc vince davanti ad Alex, poi sul podio sale Pedro Acosta, che sulla pista di casa della sua KTM riesce a limitare l'Aprilia del poleman Marco Bezzecchi, quarto e deluso. Ottimo quinto Brad Binder (KTM), dopo una partenza eccezionale, con Fermin Aldeguer (Ducati), Enea Bastianini (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Johann Zarco (Honda) a punti. Buona rimonta per Jorge Martin, 10° dopo una partenza difficile, mentre giornata da incubo per Francesco Bagnaia, a cui sembra sia rimasto l'abbassatore bloccato dopo la partenza, e viene risucchiato nelle retrovie fino a non riuscire più a guidare la moto nei giri successivi e a decidere per il ritiro. Nella classifica iridata, Marc Marquez allunga di altri tre punti sul fratello Alex e vede il suo nono titolo mondiale molto da vicino, nonostante manchino ancora ben nove weekend di gara e mezzo. Domani si torna in pista per la gara lunga, sull'unica pista che, fino a oggi, non aveva mai visto vincere Marc Marquez.

Bagnaia, che disastro! Alex Marquez in fuga con Marc

Allo spegnimento dei semafori scivolano le Ducati di Fermin Aldeguer e, soprattutto, di Pecco Bagnaia che va tutto laterale e viene risucchiato nel gruppo. Parte discretamente Bezzecchi che però subisce il sorpasso dei due fratelli Alex e Marc Marquez, che si mettono in testa. Primo giro da incubo anche per Jorge Martin che sbaglia la chicane e si ritrova anche lui in coda. Super partenza, invece, per Fernandez e Binder, 5° e 6° alle spalle di un Acosta pimpante che, al secondo giro, passa Bezzecchi e si mette in scia alle due Ducati. Buona la partenza anche per Di Giannantonio che è settimo nei primi giri davanti a Bastianini, Aldeguer e Morbidelli. Bagnaia, 14°, è costretto alla rimonta anche solo per raccogliere qualche punticino. Dopo 3 giri Alex Marquez sembra riuscire a tenere dietro bene il fratello, che non deve per il momento preoccuparsi di Acosta e Bezzecchi, mentre nelle retrovie sono vicini Bagnaia e Martin, con l'iberico che passa l'italiano in grossa difficoltà con il passo gara (passato anche da Mir al giro dopo). A 9 giri dal termine Mortbidelli va lungo e perde una manciata di posizioni, favorendo l'ingresso in zona punti di Bastianini, nono. Davanti non cambiano le posizioni e neanche di molto i distacchi tra i primi cinque.

Risultati Gara Sprint MotoGP Austria 2025

A 8 giri dal termine Binder prende la quinta piazza su Fernandez, e al giro successivo Bastianini passa Aldeguer, le KTM vanno forte sulla pista di casa. Bagnaia, invece, ha un problema sulla moto perché non riesce a stare in pista e scivola in ultima posizione prima di decidere di ritirarsi (Probabilmente è rimasto bloccato l'abbassatore posteriore a Pecco, che è partito male e ha fatto la gara che ha fatto per questo motivo). Mancano 6 giri e Marc Marquez prova a dare fastidio al fratello Alex. Dietro di loro Acosta è comodamentesul podio, con Bezzecchi staccato di oltre un secondo che deve guardarsi le spalle da Binder. Si ferma Raul Fernandez che fa salire in sesta posizione sale Bastianini, che insieme ad Aldeguer passano Di Giannantonio. A 5 giri dal termine Marc attacca Alex alla staccata della curva 3 riuscendo a prendersi la prima piazza, Alex prova a replicare alla 4 ma il fratello chiude gli spazi e se ne va. Acosta, Bezzecchi e Binder sono lontani, mentre Aldeguer passa Bastianini e si prende la P6. Zarco sale in zona punti, nono. Gli ultimi giri non vedono scossoni nelle zone alte della classifica, mentre si rivede Martin che passa Quartararo a 2 giri dalla fine, provando a prendere anche un punticino su Zarco.

Risultati Gara Sprint MotoGP Austria 2025

