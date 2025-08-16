MotoGP Austria 2025. Bezzecchi in pole a Spielberg! Bagnaia terzo

Simply the Bez! Chici avrebbe scommesso due centesimi dopo le prequalifiche di ieri, che lo avevano condannato alle forche caudine della Q1 nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria? E invece Marco Bezzecchi prima supera la Q1 con la sua Aprilia, poi si mette in scia alla Ducati di Francesco Bagnaia nel secondo run e riesce a beffarlo, concludendo il suo miglior giro in 1:28.060. Dal canto suo Pecco, dopo un discreto primo run, nel secondo commette un errore proprio nel giro migliore, e non riesce più a migliorare, ma il tempo realizzato in precedenza gli basta per la terza posizione, alle spalle di Alex Marquez (Ducati). Il leader della classifica iridata, Marc Marquez, dopo aver dominato il primo run, scivola alla chicane non appena iniziato il secondo run e rovina la moto, non riuscendo poi a migliorare, accontentandosi della seconda fila. Chi recrimina un po', invece, è Pedro Acosta, in linea con il tempo della pole fino alla terza fotocellula e poi bravo a non cadere nel curvone, senza però riuscire a migliorare e dovendosi accontentare di un'ottava piazza che non riflette il suo vero valore. Meglio di lui l'altra KTM, guidata da un ritrovato Enea Bastianini, a cui il quinto posto sta anche un pelino stretto, anch'egli ben in vantaggio sulla pole (2 decimi) a metà giro, perde tutto nella seconda parte della pista. Con lui in seconda fila la Ducati di un buon Fermin Aldeguer.

A SUPER LAP BY BEZ TO GO TO P1🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/MkRSnUVQH9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2025

Morbidelli settimo. Yamaha, crisi nera!

In terza fila scatteranno il ducatista Franco Morbidelli (al quale è stato cancellato un buon giro nel primo run), il già citato Acosta e l'Aprilia di Raul Fernandez. Quarta fila per Joan Mir (Hond), Brad Binder (KTM) e Johann Zarco (Honda), caduto quest'ultimo nel corso del suo primo run. Dalla Q1 erano saliti i due italiani Bastianini (1:28.353 il suo ottimo tempo) e Bezzecchi, distante appena mezzo decimo. Niente da fare per Luca Marini, primo degli esclusi, che domani scatterà dalla 13° posizione con la sua Honda, a prendo una terza fila sulla quale sarà accompagnato dal campione del mondo Jorge Martin (Aprilia) e da Fabio Di Giannantonio, che con la sua Ducati non trova ancora il bandolo della matassa sul tracciato di Spielberg. Sesta fila per Fabio Quartararo (Per la prima volta manca la Q2 in tutta la stagione nonostante resti la migliore della Yamaha) davanti ai compagni di marca Alex Rins e Miguel Oliveira. Settima e ultima fila per Ai Ogura (Aprilia), Jack Miller (Yamaha) e per Maverick Vinales (KTM), che salterà il resto del weekend per preservare la spalla infortunata.

Risultati Qualifiche Sprint MotoGP Austria 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/08/2025