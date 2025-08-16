MotoGP Austria 2025, le pagelle di Spieberg

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Austria 2025 a Spielberg: Marquez, stavolta sei da lode! Bezzecchi e Aldeguer, che gara! Acosta incompiuto, Bagnaia disastroso

Le pagelle del Gran Premio d'Austria a Spielberg: Marc Marquez, stavolta meraita la lode! Bezzecchi e Aldeguer, super gara per entrambi! Acosta incompiuto, Bastianini in crescita, Bagnaia disastroso. Le pagelle del tredicesimo appuntamento dell'anno di tutti i piloti in pista al Red Bull Ring.

MARC MARQUEZ - VOTO 10 e LODE - Non ce n'è per nessuno, se riesce a vincere anche dove non ci era mai riuscito, duellando, lottando e poi rendendosi come sempre intoccabile, meriti il voto massimo.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 9,5 - Noi non l'avevamo visto arrivare, e voi? Pensavamo avrebbe potuto al massimo lottare per il podio e invece alla fine ha quasi ripreso Marquez. Si sta adattando alla MotoGP...

MARCO BEZZECCHI - VOTO 9 - Gran gara per Marco che comanda 20 giri e poi deve cedere il passo a due Ducati, con un'Aprilia che non era sulla sua pista. Il terzo posto del mondiale potrebbe non essere utopia.

PEDRO ACOSTA - VOTO 7 - Buona gara per Pedro che sembra però mancare sempre quando è lì lì per attaccare. Prima con Bagnaia, poi, dopo averlo passato, con Aldeguer. Un podio sarebbe stato nelle sue corde.

ENEA BASTIANINI - VOTO 8 - Ricordiamoci da dove è partito. O dove fosse solo qualche gara fa. Oggi senza un errorino in curva 1 forse sarebbe arrivato anche più su, ma questa top 5 è un'iniezione di fiducia.

JOAN MIR - VOTO 7 - La miglior gara dell'anno per il campione del mondo 2020, che forse inizia a vedere un po' di luce alla fine del tunnel. La Honda cresce e con lei anche l'iberico, che ha ancora cose da dire.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - Non lo sa neanche lui perché sta andando così male. Ed è il motivo del brutto voto, visto che dopo 13 gare sembra di essere ancora alla prima e senza un barlume di speranza.

I voti degli altri

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Gran partenza, poi raccoglie un bel risultato, ma è la KTM che fa più fatica.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7 - Da qualche gara è più presente in top 10, oggi tiene dietro Alex Marquez.

ALEX MARQUEZ - VOTO 5 - Buona partenza, ma dopo il long lap penalty non riesce a tornare più su.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5,5 - Gara anonima, il peggiore su una Ducati. Ci aspettavamo di più.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Anche da Johann ci si aspettava di più, lotta comunque bene nel gruppo.

LUCA MARINI - VOTO 5,5 - Nel corso del weekend aveva fatto vedere cose migliori, chiude a 8'' da Mir.

AI OGURA - VOTO 5,5 - Deve ritrovare la forma, ma qui ha vinto in Moto2, lo attendevamo più in alto.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 - La Yamaha qui era quinta forza, staccatissima da tutti. Lui il migliore

ALEX RINS - VOTO 6 - A 5'' da Quartararo, la sufficienza va anche a lui per rimarcare i limiti della moto.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 5,5 - Oltre ai limiti della moto, qui cominciano anche quelli del pilota...

JACK MILLER - VOTO 5 - Fanalino di coda, non ha trovato il feeling, ancor meno dei compagni di marca.

JORGE MARTIN - VOTO 4 - Il voto è per la caduta, tutto sommato ha fatto vedere qualche sprazzo buono.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6 - Non stava facendo la gara dell'anno, buona partenza poi va KO.

Somkiat Chantra e Maverick Vinales non partecipano alla gara perché infortunati

