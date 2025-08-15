MotoGP Austria 2025. Ferragosto al top per Marquez! Buon venerdì per Acosta e Bagnaia

L'estate è finita, almeno per i centauri della MotoGP, che dalla mattinata di questo Ferragosto hanno calcato la pista del Red Bull Ring, inaugurando il weekend del Gran Premio d'Austria. Dov'eravamo rimasti? Ah già, al dominio di Marc Marquez, che è rimasto tale anche nella prima sessione di prove libere a Spielberg. Il pilota spagnolo del team Ducati Lenovo ha chiuso il suo miglior giro in 1:29.376, rifilando 310 millesimi al suo compagno di team Francesco Bagnaia, autore del miglior giro nelle prime fasi di sessione e poi in sella sempre alle stesse gomme per tutto il turno. Terzo posto per Marco Bezzecchi, con l'Aprilia, non lontano dal tempo dell'amico Pecco, mentre alle loro spalle ci sono altre due Ducati, quelle di Alex Marquez e di Franco Morbidelli, staccati entrambi di circa 4 decimi. Non ci altre moto di Borgo Panigale in top ten, con il sesto posto della Honda di Joan Mir, il settimo della Yamaha di Fabio Quartararo, l'ottavo dell'Aprilia di Jorge Martin e il nono e il decimo delle KTM di Pedro Acosta ed Enea Bastianini. Non staccatissimi dalla top ten Marini (11°), Rins (12°) e Di Giannantonio (13°), mentre i distacchi iniziano a essere più sostenuti dalla 14° posizione in poi, con Binder, Aldeguer, Zarco, Fernandez, Miller, Ogura, Vinales e Oliveira tutti in fila.

Dittatura Marquez, bravi Acosta e Bagnaia!

Non cambia la musica al pomeriggio con Marc Marquez in versione dittatoriale, che decide di fare un run in più solo per prendersi la prima posizione anche nelle prequalifiche, nonostantea vesse già messo in cassaforte il passaggio alla Q2. Lo spagnolo ha chiuso in 1:28.117, rifilando oltre due decimi a un ottimo Pedro Acosta, con il nuovo telaio della KTM. Il giovane iberico ha ottenuto il suo tempo in scia allo spagnolo, seguendolo nel corso del suo penultimo tentativo. Terzo tempo per Francesco Bagnaia, molto a suo agio sulla Ducati, tanto da non effettuare, come invece ha fatto il compagno, un ultimo tentativo, accontentandosi del terzo tempo a 4 centesimi da Acosta e a due decimi abbondanti da Marquez. Alle spalle di primi tre ci sono altri tre spagnoli: Alex Marquez (Ducati), Raul Fernandez (Aprilia) e Joan Mir (Honda). Settimo Franco Morbidelli con la Ducati del team di Valentino Rossi (presente al Red Bull Ring), mentre gli ultimi tre nomi in Q2 sono quelli di Johann Zarco (Honda), Fermin Aldeguer (Ducati) e Brad Binder (KTM).

Crisi Aprilia ufficiale, male anche Quartararo

Tanti i piloti eccellenti esclusi dalla Q2. Esclusi per poco Enea Bastianini, 11° e in crescita con la sua KTM, Ai Ogura per l'Aprilia e Luca Marini per la Honda. Solo 14° Fabio Quartararo, molto più a suo agio al mattino e in crisi al pomeriggio con l'aumento delle temperature. Male anche Fabio Di Giannantonio, solo 15° e peggiore delle Ducati, davanti a Jorge Martin (caduto a inizio sessione senza conseguenze) e Alex Rins (Yamaha). Male anche Marco Bezzecchi, tra i migliori del mattino e tra i peggiori dl pomeriggio, solo 18°. Peggio di lui solo Miguel Oliveira (Yamaha) e Jack Miller (Yamaha). Per Maverick Vinales solo una manciata di giri e poi il consiglio del Dottor Charte di lasciare a riposo la spalla infortunata in Germania, ancora non del tutto recuperata. La sessione è stata sospesa per una ventina di minuti in seguito alla scivolata di Quartararo e Oliveira, entrambi scivolati forse sull'olio lasciato in pista da Miller.

A FAST crash already for @88jorgemartin 🫢



The most important part is that he got up and walked away 👍#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/hk0FFzSkmj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 15, 2025

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Austria 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Austria 2025

