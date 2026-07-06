Rebelhorn Vandal II: protezione, senza rinunciare allo stile. Prova e unboxing

Proteggersi, senza rinunciare allo stile. Le Rebelhorn Vandal II hanno un look da skeaker "classica" ma non rinunciano alla sicurezza. Prova e unboxing

Diciamocelo: quando andate in giro con gli amici la domenica sul passo, siete vestiti come un Power Ranger, stivali compresi. Poi dal lunedì al venerdì, per andare al lavoro o in università, la moto è la stessa ma ai piedi tornano le solite sneaker normali, quando va bene, perché altrimenti si scivola nei sandali che vanno di moda adesso, protezione zero. La Rebelhorn Vandal II nasce esattamente per chiudere questo compromesso: essere cool e protetti allo stesso tempo, con le caratteristiche tecniche di una sneaker alta e tutti i requisiti di un dispositivo di protezione individuale omologato per la guida.

Materiali e costruzione

La Vandal II è una sneaker mista in pelle e tessuto TPU, il materiale plastico che Rebelhorn ha posizionato con criterio nelle zone più esposte all'abrasione da utilizzo quotidiano: il collo del piede, l'avampiede e, all'interno, la zona a contatto con la leva del cambio, presente in simmetria anche sulla scarpa destra per pura coerenza estetica. Questo inserto ha una finitura leggermente ruvida che offre grip quando si aziona il cambio, oltre a resistere bene all'usura nel tempo.

Rebelhorn Vandal 2: il rivestimento in gomma promette una maggior durata delle calzature nel tempo

La pelle esterna è traforata, pensata per la stagione calda: l'aria che attraversa la pelle viene incanalata verso l'interno tramite una rete in mesh, così il piede respira anche nelle giornate più calde.

Praticità di calzata

Il vero punto di forza per chi, come noi, non ha voglia di perdere tempo la mattina: la scarpa si apre lateralmente come fosse uno stivaletto, si infila il piede, si chiude la zip YKK di ottima qualità (con blocco in base alla posizione del cursore) e si regola la calzata con i lacci in modo classico. Una maniglia posteriore, con il nome del modello stampato, aiuta a fare leva in fase di inserimento del piede.

Rebelhorn Vandal 2: la zip lunga aiuta a indossare le scarpe in pochi secondi

Le finiture trasmettono solidità: nulla che sembri economico, un dettaglio che si nota subito al tatto e alla vista.

Suola e protezioni

La suola ha una geometria a pattern di ingranaggi, con pittogrammi che certificano le caratteristiche tecniche richieste a una scarpa da moto: repellenza agli idrocarburi, antistaticità e resistenza alla perforazione. Punta e malleoli sono protetti da inserti sia sul lato esterno, con finitura a logo, sia su quello interno, più discreto e percepibile soprattutto al tatto. Per la visibilità notturna, c'è un inserto riflettente sul retro.

Comfort tutto il giorno

Rebelhorn Vandal 2: comoda la soletta interna

Qui sta il vero segreto di un capo come questo: una giacca da moto si indossa solo per la durata del tragitto, ma le scarpe restano ai piedi tutto il giorno, quindi devono essere comode come una sneaker vera. La suola è volutamente rigida, caratteristica tecnica necessaria per un dispositivo di protezione individuale, ma all'interno la soletta è ben realizzata, con mesh e rivestimento morbido, pensata per offrire il giusto comfort anche camminando o per la pausa caffè in ufficio. Io le ho indossate tutto il giorno per più giorni e devo dire di essere stato positivamente impressionato.

Colori, taglie e prezzo

Rebelhorn Vandal 2: il nero è solo uno dei numerosi colori disponibili

Nella confezione sono inclusi due paia di lacci: uno più fashion, colorato in base alla tonalità della scarpa, e uno più sobrio in nero, riposto in un sacchetto dedicato. La Vandal II è disponibile in nero, nella versione più basica, nero e rosso, e in altre colorazioni, incluse due varianti specifiche per la linea donna, gold e pink. Le taglie coprono un range dal 36 al 48. Per la disponibilità nei punti vendita si può fare riferimento ad Alpa Distribution, distributore ufficiale Rebelhorn in Italia.

Il prezzo di listino è di 149,99€.

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