Rebelhorn Scandal 3.0: sicurezza e tanta aria fresca per l'estate in moto. Prova e unboxing

La Scandal 3.0 è leggerissima e ventilata, ma non rinuncia all'omologazione AA. Scopri come ci riesce, taglie, colori e prezzi

Di giacche estive da moto ce ne sono ormai (e aggiungo per fortuna) di infinite tipologie: leggere, traspiranti, dal look urban o più sportivegiante (come la Jax, ad esempio), ma spesso il compromesso tra ventilazione e protezione si risolve a scapito di quest'ultima. Rebelhorn, brand polacco tra i più attivi nel segmento dell'abbigliamento tecnico, prova a contraddire questo schema con la Scandal 3.0, protagonista del nostro MotorunBoxing. Come al solito andremo alla scoperta delle caratteristiche tecniche, ma non macheranno le mie impressioni d'uso, per vedere se quello che dichiarano i costruttori è realtà o finzione.

• Le caratteristiche tecniche della giacca

• La prova: pregi e difetti

• Taglie, colori e prezzi

Pannelli in mesh e materiali tecnici

Rebelhorn Scandal 3.0, ampia la pannellatura in mesh d'acciaio

La Scandal 3.0 è costruita attorno a grandi pannelli in mesh di acciaio, pensati per garantire il massimo flusso d'aria durante la marcia. Le zone critiche, quelle più esposte in caso di caduta, sono realizzate in ripstop, il materiale tecnico che — come suggerisce il nome — limita la propagazione di eventuali lacerazioni. Si tratta di una soluzione mutuata dall'industria militare, dove resistenza e leggerezza devono coesistere. A completare la composizione tessile troviamo inserti in stretch flessibile, che assecondano i movimenti del corpo senza opporre resistenza.

L'interno è rivestito con una fodera leggera e traspirante, mentre il design esterno è curato al punto da rendere la giacca indossabile comodamente anche lontano dalla moto, in stile urban, con qualche contaminazione dal mondo militare con gli inserti MOLLE, tanto in voga anche nel mondo adventure touring.

Protezione certificata Double A

La Scandal 3.0 è certificata AA, un risultato sorprendente per una giacca pensata per l'estate. Nella categoria delle giacche estive — per definizione più aperte e meno strutturate — è raro trovare certificazioni così elevate. Il livello AA indica una protezione significativamente superiore al minimo richiesto dalle normative europee per l'abbigliamento protettivo moto, e questo dovrebbe pesare nelle valutazioni di chi è abituato a non fare compromessi sulla sicurezza.

Ma non è solo l'involucro a garantire la sicurezza, dato che all'interno della giacca estiva di Rebelhorn sono compresi anche protettori di livello 2 su spalle e gomiti. Il paraschiena, però, non è incluso e va acquistato separatamente: un aspetto da considerare, ma anche una scelta commerciale comune nel segmento per tenere il più possibile contenuto il prezzo d'acquisto.

Vestibilità e praticità: taglio morbido e fitting personalizzabile

Rebelhorn Scandal 3.0, numerose le regolazioni per adattarne la vestibilità

Rebelhorn ha scelto un fit regolare per la Scandal 3.0: una scelta che privilegia il comfort e la libertà di movimento rispetto alla vestibilità sportiva aderente. Il taglio permette di indossare la giacca senza percepirla come un vincolo, lasciando anche un po' di centimetri utili per indossare qualcosa di più caldo come strato inferiore.

Le regolazioni ergonomiche disponibili sono quattro: bicipiti, avambracci, polsini e fianchi. Un numero di regolazioni così elevato consente di personalizzare la vestibilità in base alla corporatura e — aspetto non secondario — di mantenere i protettori nella posizione corretta, in caso di sciagurata caduta. Per chi lo apprezzza, è presenta anche un passante di collegamento con i pantaloni: una cerniera corta da 8 cm (formato VST) che permette di agganciare la giacca a qualsiasi pantalone della collezione Rebelhorn.

Sul fronte della praticità, la Scandal 3.0 non eccelle, ma nemmeno delude. Le tasche sono tre: due esterne con zip laterali, pensate per oggetti di uso frequente più una tasca interna per documenti, utile per tenere al sicuro portafoglio e carte

Completano il quadro gli elementi riflettenti, distribuiti in punti strategici per aumentare la visibilità nelle ore notturne o in condizioni di scarsa luce: un dettaglio che fa la differenza, spesso sottovalutato sulle giacche estive.

Rebelhorn Scandal 3.0, in azione con la giacca retata

Fin dai primi metri, la Scandal mi ha conquistato per l'ottima ventilazione: l'80% di rete mesh d'acciaio fa la differenza nel far arrivare un flusso d'aria costante e abbondante anche a bassa velocità. La vestibilità comoda non costringe nei movimenti e, lavorando con le regolazioni è facile trovare un buon fitting. A tal proposito, al momento dell'acquisto fate attenzione, veste abbondante, utile per indossare degli strati protettivi al di sotto in caso di fresco improvviso, ma se esagerate con la taglia vi ritroverete le maniche in stile Cucciolo dei 7 nani. Il mio consiglio è optare per una taglia in meno e regolare ''lenti'' i registri per avere una lunghezza maniche corretta. Le tasche esterne dal taglio adventure sono piuttosto profonde e dunque ben sfuttabili anche per oggetti voluminosi come gli smartphone taglia XL, ma quella interna l'avrei preferita posizionata più in alto e a portata di mano. Di buona qualità (in rapporto al prezzo) le finiture, con attenzione particolare nell'uso di tessuti morbini nelle zone di contatto più sensibili come polsi e colletto.

Rebelhorn Scandal 3.0, la giacca ha buone finiture in rapporto al prezzo

La Scandal 3.0 è disponibile in un range di taglie generoso, pensato per coprire la più ampia varietà di silhouette possibile.

Versione uomo:

Taglie disponibili: dalla XS fino alla 10XL

Colorazioni: 4 varianti cromatiche

Versione donna:

Taglie disponibili: dalla XS fino alla 7XL

Colorazioni: 2 varianti cromatiche

La versione lady non è un semplice adattamento cromatico: è studiata con un taglio dedicato alla morfologia femminile. Ultimo, ma non per importanza, il prezzo: 139,99 euro per la giacca distribuita da Alpa Distribution.

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