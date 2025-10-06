Rebelhorn Borg 2, giacca touring a due strati interessante nella dotazione e... nel prezzo! Prova e unboxing

Certificata AA e realizzata in tessuto "stretch", ha zone ventilate, inserti riflettenti e tre tasche

Rebelhorn Borg 2 - Parola d'ordine, versatilità. In campo motociclistico è una dote apprezzata tanto per le moto quanto per l'abbigliamento e un ottimo esempio in questo senso è la giacca oggetto di questo unboxing, la Rebelhorn Borg 2. A metà tra un prodotto puramente touring e un capo urban, ha un taglio e colori che, perché no, si prestano anche ad essere accostati con moto grintose. Ha insomma una apprezzabile capacità di adattarsi. Vediamo allora le sue caratteristiche, taglie, prezzi e cosa ci è piaciuto e cosa no.

Rebelhorn Borg 2, è disponibile in tre colori con taglie dalla XS alla XXXL

Materiali: poliestere, cordura e mesh

Sulla giacca Borg 2 ritroviamo alcune carattersitiche costruttive che ci avevano già convinto indossando altre giacche Rebelhorn, come la Hardy e la Cubby V. La parte esterna è realizzata con tessuto in poliestere elastico (60%) dove serve avere una buona possibilità di movimento e in cordura nei punti più esposti alle abrasioni. La fodera interna è in mesh, e non manca il pratico strato antivento e antipioggia in Hydratex In&Out, che può essere indossato anche sopra lo strato esterno, evitando così che si inzuppi.

Rebelhorn Borg 2, lo strato impermeabile può essere indossato sopra la giacca

Safety first: protezioni certificate AA e inserti retro-riflettenti

Le protezioni sono certificate AA, il massimo a livello di sicurezza. Sono presenti su spalle, avambracci (regolabili) e schiena, con rinforzi anti strappo sulle zone critiche. Sempre in tema di sicurezza spiccano gli inserti retro-riflettenti, che aumentano la visibilità durante la guida notturna o quando le condizioni meteo sono avverse.

Rebelhorn Borg 2, sono presenti inserti in tessuto retro-riflettente

Vestibilità ''tailor made'' e praticità

La Borg 2 è caratterizzata da un taglio corto nella parte anteriore, mentre si allunga nella parte posteriore per tenere al coperto la zona lombare. Volendo può essere collegata integralmente (o con cerniera corta più rapida) al pantalone abbinato Borg 2, che ha caratteristiche costruttive paragonabili a quelle della giacca, quindi protezioni AA, strato impermeabile, rinforzi in cordura, zone aerate e regolazioni per la vestibilità. Torando alla giacca, è solo sufficiente il numero di tasche: due esterne più una interna.

Molta attenzione è stata posta da Rebelhorn sul tema della vestibilità ovvero della possibilità di regolarla. La Borg 2 può essere aggiustata nella zona dei polsi, degli avambracci, dei bicipiti e in vita. Tra le chicche segnalo gli inserti in neoprene per zone sensibili come collo e polsi, e le zip a doppio cursore che vanno a vantaggio sia della vestibilità sia della ventilazione. A tal proposito…

Rebelhorn Borg 2, varie le possibilità di regolazione tra le quali quella a cinghia in zona avambracci

Ventilazione: pannelli ventilati e doppia zip centrale

Per combattere il caldo sono presenti nella parte frontale due zone ventilate che si possono esporre. Inoltre, la cerniera centrale è doppia così da poter esporre un'altra zona ventilata, e ci sono degli sfoghi con cerniera nella zona della schiena.

Rebelhorn Borg 2, le zone ventilate frontali si utilizzano con una pratica combinazione di velcro, cerniera e bottone

Inizierei con la rispondenza alla taglia, che nel caso della Borg 2 è accurata. Capita di trovare capi che promettono una vestibilità e ne hanno un'altra, mentre qui la M che ho indossato... è una M a tutti gli effetti. Addosso è una giacca comoda, proprio come dev'essere un capo turistico in tessuto. E su un fisico normolineo veste bene, garantendo una piacevole libertà di movimento eppure aderente al punto giusto. La ventilazione è efficace seppur non certo paragonabile a quella garantita da un capo puramente estivo; in effetti, la Borg 2 è una perfetta giacca da mezza stagione, piacevole da indossare grazie anche agli inserti morbidi posizionati nella zona dei polsi e del collo. Trovo super apprezzabile la presenza del paraschiena integrato, che direi essere perfetto se solo fosse un po' più lungo, arrivando a lambire la zona del coccige. Mentre vorrei tasche frontali almeno un pochino più ampie, sia nel volume interno sia nell'apertura (comunque, smartphone e portafogli ci stanno comodamente). Soprattutto vorrei avere almeno all'interno della giacca una tasca impermeabile, mentre quella presente non lo è.

Rebelhorn Borg 2, può essere abbinata anche a moto grintose

La giacca Borg 2 può essere acquistata nei punti vendita di Rebelhorn o presso il sito di Alpa Distribution, importatore ufficiale del brand polacco in Italia. Costa 250 euro ed è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXXL. Esist in tre colorazioni, due su base bianco/nero con dettagli gialli o rossi, e l’intramontabile “total black”.

Rebelhorn Borg 2, gli inserti stretch garantiscono una vestibilità comoda e grande libertà di movimento

