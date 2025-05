Giacca Rebelhorn Cubby V, prova e unboxing: contenuti premium, prezzo per tutti

Giacche da turismo ce ne sono moltissime. Giacche da turismo che abbiano finiture e contenuti di fascia premium senza lo svantaggio di un prezzo proibitivo, ce ne sono molte meno. La Cubby V di Rebelhorn è una di loro.

Ma chi è Rebelhorn? Si tratta di un brand di abbigliamento motociclistico polacco nato nel 2010 che oggi ha una gamma articolata in oltre 140 prodotti divisi tra giacche, pantaloni, guanti, stivali, scarpe tecniche e accessori. Rebelhorn dichiara di essere tra i primi cinque brand in Europa come volumi di vendita, ponendosi insomma come top player nel mondo dell'abbigliamento tecnico.

Rebelhorn Cubby V, giacca turistica con spirito adevnture

In Italia, i capi Rebelhorn sono importati e commercializzati da Alpa Distribution. Sul sito si può scoprire tutta la collezione Rebelhorn e c'è anche uno store locator per identificare i punti vendita dove poter acquistare i capi.

La Cubby V è una giacca da turismo a tre strati ovvero un prodotto pensato per adattarsi a varie condizioni climatiche. Costa 270 euro, cifra secondo noi molto interessante in relazione ai suoi contenuti. È caratterizzata tra le altre cose da un taglio a lunghezza differenziata, con la parte posteriore più lunga. Scopriamola a partire dai materiali coi quali è realizzata.

Dicevamo trattarsi di una giacca a tre strati: esterno, intermedio, interno. I vari layer sono collegati tra loro da cerniere e automatici.

Lo strato esterno è realizzato con due tipi di poliestere , uno più morbido e uno rinforzato posizionato nelle zone più esposte all' abrasione . Inoltre ci sono ampie zone in tessuto mesh , una sorta di rete che garantisce un un abbondante passaggio di aria.

è realizzato con due tipi di , uno più morbido e uno posizionato nelle zone più esposte all' . Inoltre ci sono ampie zone in tessuto , una sorta di rete che garantisce un un abbondante passaggio di aria. Lo strato intermedio è quello impermeabile . Realizzato in materiale HydraShield PRO, ha la caratteristica di poter essere indossato anche sopra la giacca, come fosse la parte superiore di una tuta antipioggia . L' impermeabilità dichiarata è di 18.000 mm d'acqua se indossato al di sotto della giacca e di 16.000 mm se indossato al di sopra , un buon valore. Mentre è meno ammirevole la traspirabilità di 9.000 grammi di vapore acquo per metro quadro nelle 24 ore.

è quello . Realizzato in materiale HydraShield PRO, ha la caratteristica di poter essere indossato anche la giacca, come fosse la parte superiore di una tuta . L' dichiarata è di 18.000 mm d'acqua se indossato al di della giacca e di 16.000 mm se indossato al di , un buon valore. Mentre è meno la di 9.000 grammi di per metro quadro nelle 24 ore. Lo strato interno è quello termico, un gilet che tiene busto e schiena al caldo quando si guida con temperature invernali.

Rebelhorn Cubby V, incluso nel prezzo il colletto antivento

La Cubby V è anche molto ben equipaggiata per il caldo. Presenta varie zone in tessuto mesh che possono essere scoperte attraverso cerniere a vantaggio dell'aerazione. Due sono nella parte frontale della giacca e una, molto ampia, è all'altezza della schiena. Inoltre sono ventilate le maniche per tutta la loro lunghezza.

Rebelhorn Cubby V, l'aerazione è uno dei suoi punti forti

L'aspetto della sicurezza è stato tenuto in grande considerazione dalla Casa, ovviamente non solo attraverso l'utilizzo di cordura rinforzata. Sono presenti protezioni di livello 2 all'altezza di gomiti e spalle e nella zona della schiena c'è una tasca predisposta per posizionare il paraschiena. Ci sono inoltre inserti riflettenti sia sulla giacca , nella zona delle scapole e delle spalle, sia sullo strato antipioggia. In vurtù di tutto ciò, la giacca è certificata con un livello di sicurezza AA.

Rebelhorn Cubby V, grazie a inserti riflettenti e protezioni di livello 2 è certificata AA

Parlando invece in generale di praticità e comfort spicca positivamente il fatto che la giacca venga venduta con un colletto supplementare antivento regolabile, utile ovviamente nelle giornate più fredde. Mentre quando la temperatura è mite si può rimuovere. Per personalizzare la vestibilità ci sono due regolazioni in vita, una nella zona dell'avambraccio e uno all'altezza del bicipite, e tutte le cerniere hanno una linguetta che facilita il loro uso. Le tasche sono sette, due interne (una waterproof) e cinque esterne: due ampie nella zona frontale; una piccolina e impermeabile sempre nella zona frontale; una sulla manica utile per esempio per il biglietto dell'autostrada, anche lei impermeabile; e una posteriore molto capiente, in stile adventure.

Rebelhorn Cubby V, sulla manica sinistra c'è una piccola tasca impermeabile

Tutte le caratteristiche fin qui descritte fanno della Cubby V una giacca molto versatile e anche obiettivamente comoda. Noi l'abbiamo utilizzata a lungo e ci siamo trovati molto bene, non solo per l'aspetto estetico più che convincente. Il taglio è piacevole e azzeccato e in questa stagione dove si passa dal freddo al caldo nello spazio di poche ore tornano utili sia le sue caratteristiche di isolamento sia la ventilazione, davvero efficace quando si scoprono tutte le zone aerate. Particolarmente piacevoli sono le prese d'aria estese lungo tutta la lunghezza delle maniche.

Le tasche frontali più ampie hanno un imbocco sufficientemente dimensionato che consente di riporre e estrarre portafogli, smartphone, eccetera, con una certa praticità. Non guasterebbe a nostro avviso una sezione di apertura ancora più ampia la quale consentirebbe di riporre e maneggiare rapidamente anche oggetti un po' più voluminosi come per esempio una piccola macchina fotografica, ma va detto che la tasca nella zona della schiena è davvero grossa e può essere dedicata allo scopo.

Rebelhorn Cubby V, quella che indossiamo si abbina perfettamente a colori BMW e Honda

La Cubby V non spicca positivamente per il peso, consistente rispetto a capi equivalenti di altri brand - tutti però ben più costosi. Tale aspetto smette tuttavia di essere rilevante nel momento in cui la si indossa, quando si inizia invece ad apprezzare la mobilità garantita, buona anche quando è completa di tutti e tre gli strati. Le zone a contatto con polsi e collo, inoltre, sono abbastanza morbide (soprattutto le prime) e la possibilità di indossare all'esterno lo strato impermeabile fa sì che si possa evitare di inzuppare la giacca quando piove e - per esempio nel corso di un viaggio - la si deve indossare nuovamente già il mattino dopo. Le varie regolazioni per la vestibilità permettono di cucirsi addosso il capo adattandolo ai volumi del proprio corpo.

Rebelhorn Cubby V, ottima la possibilità di regolazione della vestibilità

La Cubby V è disponibile in quattro varianti grafiche (nero; nero/grigio/rosso; nero/grigio chiaro/giallo; blu/grigio chiaro/rosso), tutte visibili nella gallery di questo articolo. Molto ampia la disponibilità di taglie che vanno dalla XS alla 7XL per la colorazione nera e dalla XS alla 5XL per le altre varianti.

VEDI ANCHE