Rebelhorn Jax: l'unboxing della giacca estiva da moto. Caratteristiche e prezzo

Troppo presto per parlare di giacche estive da moto? Forse, ma la Rebelhorn Jax non è la classica retata da usare solo nei mesi più caldi dell’anno, in questa puntata di Motorunboxing vi racconterò com’è da indossare – anche in primavera – e le sue caratteristiche tecniche, senza dimenticare taglie e prezzo, uno dei suoi punti di forza.

Della Rebelhorn Jax mi ha convinto la vestibilità, con una parte anteriore leggermente più corta che evita fastidiosi sollevamenti durante la guida, mentre la parte posteriore più lunga copre a dovere la schiena. Volendo – grazie alla zip dedicata – si può anche collegare direttamente la giacca al pantalone per una copertura “totale”.

Le regolazioni presenti sulle maniche e sui polsini permettono di adattare la giacca alla propria corporatura, per una vestibilità personalizzata, stesso discorso per le regolazioni in velcro sul girovita. Le finiture in neoprene su polsini e colletto aumentano il comfort, prevenendo irritazioni durante i lunghi tragitti riducendo lo sfregamento. I più delicati sicuramente ringrazieranno.

Essendo una giacca retata la ventilazione è essenziale. Con le ampie pannellature in mesh 3D presenti su torace, schiena e maniche, il flusso d'aria è buono e aiuta il corpo a rinfrescarsi nelle giornate più calde. Ma come vi dicevo in apertura, la Jax non è solo una giacca retata, infatti con la fodera internaremovibile si può rimanere asciutti anche in caso di pioggia, con protezione anche dal vento.

La Rebelhorn Jax è realizzata con una combinazione di materiali che promettono comfort e, ovviamente, sicurezza in caso di caduta:

Strato esterno : Poliestere 450D, Poliestere Ripstop, Mesh 3D Matrix e Steel Mesh

Membrana interna: Removibile Humax con proprietà 10k/10k, che offre protezione contro le intemperie

In termini di sicurezza, la giacca è equipaggiata con protezioni CE di livello 2 su spalle, gomiti (con posizione regolabile) e schiena, offrendo una protezione completa certificata AA. Le zone soggette a maggiore abrasione sono rinforzate con materiale Ripstop, mentre inserti riflettenti su spalle, schiena, gomiti e braccia migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Per quanto riguarda il comfort, la giacca dispone di una cerniera di connessione corta 8VST per l'attacco ai pantaloni, due tasche esterne con chiusura a zip e una tasca interna impermeabile. I tiranti sulle cerniere facilitano l'uso anche con i guanti indossati e un appendino in materiale Hypalon sul retro aggiunge praticità.

Rebelhorn Jax: vista posteriore

La Rebelhorn Jax è disponibile in un'ampia gamma di taglie, dalla XS alla 5XL, per adattarsi a diverse corporature. Per quanto riguarda le varianti cromatiche, è possibile scegliere tra combinazioni di colori come nero/rosso e nero/grigio. La giacca ha un prezzo di circa 179,95 euro, rappresentando un investimento equilibrato considerando le caratteristiche offerte.

