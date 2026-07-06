Rebelhorn Inferno, la giacca in pelle che costa meno delle rivali, ma protegge come una tuta: la prova

Rebelhorn Inferno: giacca in pelle certificata AAA con protezioni RE ZRO, tanta ventilazione e prezzo competitivo. Unboxing e prova su strada

Diciamo la verita: ogni motociclista che ama le sportive o le naked, da ragazzino (o ragazzina) ha sognato la giacca di pelle super sportiva. Semplicemente non può mancare nel guardaroba. Certo, è un capo d'abbigliamento che spesso è costoso e quasi sempre è poco versatile... o forse no? Rebelhorn Inferno, la giacca sportiva in pelle top di gamma del marchio polacco, prova a far crollare queste convinzioni. Proprio lei è la protagonista di questa puntata di MotorunBoxig. Andiamo alla scoperta di com'è fatta, com'è da indossare e i suoi pregi e difetti.

Caratteristiche tecniche: pelle bovina, protezioni RE ZRO e ventilazione generosa

Rebelhorn Inferno, il taglio è sportivo ma non scomodo

La Inferno è realizzata esternamente in pelle bovina traforata di prima qualità, abbinata a inserti in nylon elasticizzato a 4 vie che intervengono nei punti di maggior sollecitazione — sotto le braccia, sul dorso, ai fianchi — per garantire libertà di movimento senza rinunciare alla protezione, secondo quanto afferma Rebelhor, e ha rinforzi in tessuto rip-stop. All'interno è presente una fodera in rete mesh.

Sul fronte sicurezza, monta protezioni RE ZRO di livello 2 su gomiti, spalle e ha anche il paraschiena integrato. L'insieme di materiali e protezioni, conente alla Inferno di raggiungere la certificazione CE di classe AAA, il livello più alto per una giacca da pelle sportiva. È inoltre predisposta per una protezione toracica opzionale, non inclusa di serie: un dettaglio da tenere presente se si punta all'uso in pista.

Rebelhorn Inferno, il canale d'aria in mesh ottenuto con la doppia cerniera

Sul fronte ventilazione, la pelle traforata e un canale centrale dedicato assicurano una discreta circolazione d'aria, che se dovesse essere eccessiva può essere tenuta sotto controllo attraverso il gilet antivento removibile in&out, così da estendere l'uso della giacca anche nelle mezze stagioni. Le cerniere di collegamento (10C a 360° e 8VST corte) permettono l'abbinamento sia ai pantaloni Inferno dedicati che a jeans da moto compatibili. Tasche? Poche, solo una interna, ma è impermeabile. Il taglio è regular, ma essendo una giacca in pelle dal taglio sportivo - che alla bisogna si trasforma in tuta divisibile - non sono molte le regolazioni previste, dato che questa tipologia di capo tecnico deve calzare come una ''seconda pelle'', nonostante ciò sono presenti soffietti elastici e una una regolazione in vita.

Impressioni d'uso: rigida all'inizio, poi si scioglie addosso

Detto delle caratteristiche tecniche, è tempo di passare alle impressioni d'uso. Come ogni giacca di pelle che si rispetti, la calazata è avvolgente, ma mi ha sorpreso l'ottima libertà di movimento in sella. Merito dei soffietti elastici e del tessuto elasticizzato posizionato nei punti chiave. Ovvio, le gicche in tessuto o in mesh (come la JAX) sono più leggere e morbide, ma nessuna di loro riesce a garatire un livello di protezione da tripla A.

Rebelhorn Inferno, la mobilità non è affatto limitata

La ventilazione è buona, non ottima, ma per i miracoli è meglio rivolgersi altrove. Nonostante tutto ho trovato ben riuscito anche il canale centrale che si crea con la seconda zip (tutte facili da adoperare), che lascia etrare un piacevole flusso d'aria.

Rebelhorn Inferno, l'unica taschina è impermeabile

Dal punto di vista della praticità bisogna mettere in conto qualche rinuncia, io che sono l'uomo delle tasche sempre piene ho accusato l'assenza di quelle esterne, ma è un aspetto da mettere in conto se si vuole utilizzare le giacca come tuta tra i cordoli di un circuito. Quella interna è posizionata in una zona poco fastidiosa, ma non immediata da raggiungere. Il gilet antivento è un buon compromesso per chi usa la moto anche nei mesi più freschi, anche se resta comunque un capo pensato principalmente per la bella stagione, peccato non abbia un sistema di fissaggio al corpo principale della giacca, ciò rende la vestizione un po' più macchinosa.

Taglie e prezzo

Rebelhorn Inferno, il gilet può essere indossato sopra la giacca...

La Rebelhorn Inferno è disponibile nelle taglie europee dal 46 al 62 (quest'ultima non su tutte le colorazioni) ed è proposta in diverse varianti cromatiche, dal nero classico alle combinazioni bicolore e fluo, per conoscerle tutte vi invito a verificare il sito di ALPA Distribution, importatore ufficiale per l'Italia, che può essere contattato all'indirizzo mail info@alpadistribution.com. Il prezzo ufficiale è di 379,99€.

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