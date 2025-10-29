EICMA 2025

ZXMoto: per gli amanti dell'offroad arrivano 450 Rally e ZX350 2026

Avatar di Michele Perrino, il 04/11/25

5 ore fa - ZXMoto ha in serbo anche moto offroad: due di queste sono 450 Rally e ZX350

ZXMoto porta a EICMA 450 Rally, specialistica per il deserto e ZX350, un'enduro stradale (forse per patente A2). Scopriamo le novità

Tra le novità ZXMoto di EICMA ci sono anche 450 Rally e ZX350 – oltre ad altre cross ed enduro – moto della gamma offroad. Scopriamo di più sulle due novità tassellate.

ZXMoto 450 Rally e ZX350 2026: caratteristiche

450 Rally e ZX350 rappresentano due anime differenti all'interno della gamma fuoristrada di ZXMoto. La prima è una moto da competizione per le corse dakariane – anzi, l'obiettivo è quello di vincere il rally più famoso – come testimonia anche il look. Motore monocilindrico da 449 cc, altezza sella da 960 mm e peso di 128 kg in ordine di marcia. La ZX350 è l'enduro stradale per tutti, una dual con motore monocilindrico e sospensioni a lunga escursione. Poche info ma tanta curiosità dietro alle due offroad, da EICMA cercheremo di scoprire di più.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025
