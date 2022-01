Un 2021 da incorniciare per BMW, la R 1250 GS la più venduta

Il mercato motociclistico è in buona salute e non solo in Italia, come testimonia l’analisi ANCMA sull’andamento dell’anno appena concluso, ma in tutto il mondo. A beneficiarne è stata anche BMW Motorrad, che ha chiuso il 2021 in crescita rispetto al 2020 e con la miglior prestazione di sempre.

I DATI GLOBALI Nel corso del 2021 la Casa dell’Elica ha immatricolato un totale di 194.261 moto in tutto il mondo, per un aumento del 14,8% rispetto alle 169.272 unità del 2020. La cifra è addirittura superiore al precedente record assoluto, raggiunto nel 2019 con 175.162 moto immatricolate. Quali sono le moto che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo? Ovviamente c’entra la GS, ma non è stata la sola.

GS UBER ALLES La maxi enduro bavarese è un successo a livello globale, lei è stata la moto più venduta della gamma nel corso del 2021 con circa 60.000 unità. Al suo fianco la R 1250 RT – moto che ho anche inserito nella mia classifica personale del 2021 – la rinnovata naked sportiva S 1000 R 2021 ma anche la R 18 in tutte le sue varie configurazioni.

E IL 2022? Nel 2022 BMW Motorrad farà all-in sul nuovo scooter elettrico CE 04, erede del precursore C-EVO, per anticipare i progetti green che potrebbero presto caratterizzare anche il resto della gamma. Per i più tradizionalisti, invece, una moto di nicchia ma apprezzatissima: la K 1600 GT, una tourer comoda e performante che sa come coccolare chi le monta in sella. Infatti, qualche anno fa ormai, l’ho messa alla prova nel più classico dei viaggi da Nord a Sud dello stivale.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 18/01/2022