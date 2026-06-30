Veloce Ethereal, una café racer a due tempi da 145 CV che vuole sorprendere

Veloce Motorcycles è una giovane azienda inglese che si è fatta conoscere per Veloce Aperion, una particolarissima moto dotata di un motore 8 cilindri a 2 tempi da 1.000 cc e ben 280 CV. Il secondo modello della startup è particolare quasi quanto il primo. Si chiama Veloce Ethereal e come Aperion, adotta un motore a 2 tempi oggi sempre più raro a causa delle normative. Com'è fatta?

Veloce Ethereal

Nuovo motore a due tempi da 500 cc e 145 CV

Si tratta di una café racer dotata di un motore 4 cilindri 2 tempi da 500 cc di cilindrata in grado di erogare una potenza di 145 CV a 12.000 giri al minuto. Come per Aperion, anche il sistema di scarico della Veloce Ethereal è stato realizzato utilizzando tecniche di stampa 3D ed è stato ottimizzato per le vibrazioni tipiche dei motori a 2 tempi.

Veloce Ethereal

Parlando della ciclistica, la moto adotta un forcellone monobraccio ricavato da un blocco di alluminio ed è presente anche una forcella telescopica a steli rovesciati. Il radiatore dell'acqua è montato nel parafango posteriore, in modo simile alla Benelli Tornado Tre 900. Altra particolarità, la moto adotta un codino monoposto. Purtroppo, il peso della nuova Veloce Ethereal non è stato dichiarato.

Veloce Ethereal

Disponibilità e prezzo

Ne sapremo qualcosa di più delle specifiche nel corso dei prossimi mesi visto che Veloce Ethereal arriverà nel 2027 e sarà prodotta in serie limitata: 48 esemplari. Si può già preordinare. Il prezzo non è stato ancora reso noto, sebbene l'azienda inglese abbia già fatto sapere che costerà un po' di meno della Aperion che è proposta a 78.000 sterline, cioè poco più di 90.000 euro. Dunque, possiamo aspettarci un listino sempre importante ma leggermente più basso.

Fonte: Motorrad

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026