A Sassari torna la Distinguished Gentleman’s Ride, per il decennale una Thruxton 400 in palio

Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) è un evento dedicato ai motociclisti giunto oramai alla sua decima edizione che ogni anno coinvolge oltre 90.000 partecipanti e più di 1.000 città in tutto il mondo, manifestazione di cui Triumph è partner ufficiale. Lo scopo del DGR non è però solo ricreativo. Infatti, si tratta di un appuntamento nato con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini.

Per i Gentlemen Bikers Sassari, l'appuntamento è per il 23 maggio in Piazza Italia, nel cuore della città, per poter così festeggiare la decima edizione del Distinguished Gentleman’s Ride.

Triumph Thruxton 400 2026 in Racing Yellow

Un ghiotto premio in palio

Cuore dell’evento sarà, quindi, la splendida Piazza d’Italia, che per un giorno si trasformerà in un grande palcoscenico, popolato da motociclette classiche e segnato dallo stile impeccabile dei partecipanti. E c'è una novità importante. Infatti, per festeggiare il decennale del DGR Sassari, Triumph Sardegna ha deciso di sorteggiare tra tutti gli iscritti un vincitore, che tornerà a casa in sella a una fiammante Triumph Thruxton 400 scelta nella livrea ''metallic racing yellow''. Triumph Thruxton 400, ricordiamo, è una Cafe Racer che abbiamo provato e che può contare su di un motore monocilindrico raffreddato a liquido da 398 cc in grado di erogare 42 CV a 9.000 giri al minuto.

Le informazioni per l'iscrizione sono disponibili su questa pagina (clicca qui).

Massimo Mele, CEO di PimaxCar Group e Triumph Sardegna, su questo appuntamento, ha commentato:

La Sardegna ha sempre rappresentato un vero e proprio paradiso per i bikers di tutto il mondo ed è per questo che ormai quattro anni fa, un po’ per passione personale, un po’ per una sfida in cui credevamo, abbiamo colto l’opportunità di portare il marchio Triumph in questo territorio. Una scelta che nel corso degli anni si è rivelata vincente, registrando una presenza sempre più forte di questo brand ricco di storia tra i motociclisti della Sardegna. La Distinguished Gentleman’s Ride è diventata ormai per noi un appuntamento immancabile, per i valori stessi che rappresenta. Ecco perché, nell’anno in cui festeggiamo il decennale del DGR Sassari, abbiamo pensato di sostenere un’iniziativa unica, mettendo in palio tra tutti i partecipanti una moto altrettanto unica, che segna il sodalizio tra Triumph, la Sardegna e questa iconica manifestazione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/04/2026