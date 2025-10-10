Rev'It! Dirt Series: la linea dedicata all'off-road che si adatta a tutte le stagioni

La nuova collezione DIRT Series 2025 di Rev'It! è pensata per chi vuole andare a caccia d'avventura lontano dall'asfalto in ogni condizione: dalla sabbia africana ai sentieri fangosi delle Alpi, anche grazie alla struttura modulare di questa linea di capi tecnici da moto. Design rinnovato, materiali tecnici e versatilità sono le caratteristiche, secondo Rev'It! che consentono di alzare ancora l’asticella del settore adventure/off-road. La grande novità? Tutti i capi ora offrono vestibilità unisex, con taglie più ampie e regolazioni migliorate. Da un punto di vista tecnico, l’intera collezione, composta da due giacche, quattro paia di pantaloni, due paia di guanti, uno smock impermeabile, una giacca antipioggia e una nuova maglia da moto. Ma entriamo più nel dettaglio.

Abbigliamento per il caldo: la rete in mesh per la massima ventilazione

Rev'It! Dirt Series, l'abbigliamento estivo in mesh

Quando il termometro sale, serve un equipaggiamento che lasci respirare, ma che non rinunci alla sicurezza. Rev’It! ha rinnovato i capi estivi della Dirt Series con materiali traforati, tagli ergonomici e protezioni integrate.

Giacca Territory 2

Rev'It! Dirt Series, la giacca Territory 2

La Territory 2 nasce per le giornate più torride, dove grazie ai pannelli in mesh, abbinati a una struttura leggera ma resistente, promette buona areazione e libertà di movimento. Non mancano protezioni SEESMART CE livello 1, un livello intermedio che garantisce sicurezza senza appesantire.

Dettagli:

Colori: blu/nero, sabbia/verde

Taglie: XS–3XL

Prezzo: 179,99 €

Pantaloni Territory 2

Rev'It! Dirt Series, i pantaloni Territory 2

Versione estiva dei pantaloni tecnici Dirt, i Territory2 promettono traspirabilità e comfort elevati, anche nelle lunghe giornate di guida sotto il sole grazie alla struttura leggera e alle prese d'aria.

Dettagli:

Colori: antracite/nero, sabbia/nero

Taglie: S–XXL (standard e corte)

Prezzo: 199,99 €

Pantaloni Peninsula

Rev'It! Dirt Series, pantaloni Peninsula 2

I Peninsula sono pensati per chi vuole dedicarsi ad un fuoristrada ancor più impegnativo, per loro vestibilità slim e ginocchia preformate permettono maggior libertà di movimento, mentre i rinforzi nei punti critici garantiscono durabilità.

Dettagli:

Colori: rosso/nero, verde/nero, nero

Taglie: S–XXL (standard e corte)

Prezzo: 219,99 €

Guanti Caliber 2

Rev'It! Dirt Series, guanti Caliber 2

Combinano comfort e precisione sui comandi. I Caliber 2uniscono pelle traforata e tessuto, un mix che punta ad offfrire precisione e sicurezza anche nelle giornate più calde.

Dettagli:

Colori: nero/grigio, nero/marrone, nero

Taglie: XS–4XL

Prezzo: 74,99 €

Guanti Coast

Rev'It! Dirt Series, i guanti Coast

Semplici, freschi e pratici: i Coast sono la soluzione ideale per i giri estivi o utilizzo nel quotidiano in città, sono meno strutturati ma comunque certificati.

Dettagli:

Colori: nero, blu, ocra, arancio

Taglie: XS–3XL

Prezzo: 44,99 €

Maglia Sierra 2

Rev'It! Dirt Series, la maglia Sierra 2

La Sierra 2 è la maglia da enduro per eccellenza: traspirante, morbida e pronta a sopportare ogni condizione.

Dettagli:

Colori: nero/grigio, blu/nero, sabbia/nero

Taglie: XS–3XL

Prezzo: 99,99 €

Abbigliamento per il cattivo meteo

Rev'It! Dirt Series, la linea H2O

Quando la pioggia decide di rovinare la festa, la DIRT Series sfodera i suoi capi impermeabili con tecnologia hydratex. Materiali tecnici, cuciture sigillate e un occhio sempre attento al comfort.

Giacca Component 2 H2O

Rev'It! Dirt Series, la giacca Component 3

La Component 2 H2O è il punto di riferimento per chi affronta ogni stagione. Impermeabile e traspirante, con tessuto hydratex e taglio ergonomico, garantisce libertà di movimento anche in piedi sulle pedane.

Dettagli:

Colori: nero, nero/blu scuro, nero/sabbia

Taglie: XS–3XL

Prezzo: 399,99 €

Pantaloni Component 3 H2O

Rev'It! Dirt Series, pantaloni Component 3

Pensati per accompagnare la giacca omonima, i Component 3 H2O proteggono da acqua e fango, offrendo anche un’ottima vestibilità sopra gli stivali da fuoristrada.

Dettagli:

Colore: nero

Taglie: XS–XXL (standard e corte)

Prezzo: 319,99 €

Pantaloni Continent

Rev'It! Dirt Series, pantaloni Continent 2

I Continent sono perfetti per i lunghi viaggi misti, dal trail leggero all’asfalto. Resistenti e comodi, offrono la giusta combinazione tra protezione e libertà.

Dettagli:

Colori: antracite/nero, marrone/nero

Taglie: S–XXL (standard e corte)

Prezzo: 279,99 €

Smock Blackwater 3 H2O

Rev'It! Dirt Series, lo smock Blackewater 3

Per chi non si ferma nemmeno sotto il diluvio. Lo Smock Blackwater 3 H2O è una giacca impermeabile con taglio anorak, costruzione rinforzata e membrana hydratex.

Dettagli:

Colori: blu/nero, nero/giallo ocra

Taglie: XS–3XL

Prezzo: 399,99 €

Giacca antipioggia Barrier 2 H2O

Rev'It! Dirt Series, la giacca antipioggia Barrier 2

La Barrier 2 H2O è la soluzione salva-viaggio. Si infila al volo quando arriva il temporale, è leggera e compatta da riporre nella borsa da serbatoio.

Dettagli:

Colore: bianco

Taglie: XS–3XL

Prezzo: 129,99 €

Protezione e modularità

Ogni capo è dotato di protezioni SEESMART CE livello 1 e realizzato con tessuti ad alta resistenza alle abrasioni. Per chi vuole maggior protezione il marchio olandese suggerisce l’abbinamento con protezioni extra come il gilet Proteus, il gilet Nucleus (AA) e le ginocchiere Scram.

L’idea di fondo è semplice ma efficace: combinare e sovrapporre i capi a seconda delle condizioni e del tipo di avventura.

L’avventura è servita

La DIRT Series 2025 conferma la filosofia REV’IT!: qualità premium, design funzionale e libertà totale di combinazione. Certo, i prezzi non sono da “discount dell’enduro”, ma la sensazione è quella di investire in capi che durano nel tempo e si adattano a tutto, dal viaggio epico all’uscita della domenica, e poi spendere in sicurezza non è mai sbagliato.

