QJMotor Super 9, la sportiva cinese che ricorda una MV Agusta

QJMotor sta puntando sempre di più sulle sportive, come altri marchi cinesi. Tra le sue ultime aggiunte c'è la Super 9 che sta facendo molto discutere per via del suo particolare design. Infatti, l'estetica ricorda, forse fin troppo, la MV Agusta 800 Superveloce. Una somiglianza che potrebbe alimentare le argomentazioni di chi accusa l'industria cinese di una tendenza incrollabile alla copia. In realtà, qui è diverso perché c'è una spiegazione.

In passato, infatti, QJMotor e MV Agusta avevano collaborato per un breve periodo. I due marchi avevano concordato che alcune soluzioni tecniche ed estetiche sviluppate in Italia sarebbero servite da ispirazione per i team cinesi. Sebbene le due aziende oggi non collaborino più, qualcosa del loro rapporto è evidentemente rimasto ed è stato introdotto in questa moto.

Motore 3 cilindri

Le somiglianze tra le due moto si fermano all'estetica. Infatti, la nuova QJMotor Super 9 adotta il motore quattro cilindri della SRK 921, con una potenza di 127 CV. Anche la geometria è diversa, così come le proporzioni generali, che suggeriscono una posizione di guida leggermente più confortevole rispetto a quella molto impegnativa della Superveloce. La dotazione tecnica prevede, tra le altre cose, telaio a traliccio, sospensioni Marzocchi, impianto frenante con pinze Brembo, ABS, 3 modalità di guida, cruise control e quickshifter.

QJMotor Super 9

Pure il prezzo è differente. Nei mercati extra Cina in cui la moto sarà lanciata, dovrebbe essere offerta a un costo equivalente inferiore ai 10 mila euro.

Anche in Europa?

Per il momento non ci sono informazioni precise. Tuttavia, vista la somiglianza con il modello MV Agusta, pare difficile che possa arrivare da noi. In alcuni mercati extra Cina è comunque già disponibile.

Fonte: Moto-Station

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