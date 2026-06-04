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Estate in sella: Nilox presenta la nuova mountain bike elettrica e-MB10

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2 ore fa - Nilox MB10, la nuova e-MTB da meno di 1.000 euro per l'off-road

Con l'arrivo della bella stagione, Nilox lancia la MB10, una e-MTB dotata di batteria removibile, freni a disco e cambio a 9 rapporti. Ecco le caratteristiche tecniche

Con la bella stagione viene voglia di tornare a pedalare e Nilox coglie l'occasione per lanciare sul mercato la nuova MB10. Si tratta di una nuova e-MTB dedicata a tutti coloro che amano pedalare sull sterrato o sui sentieri di montagna. Insomma, una bici elettrica a pedalata assistita pensata per l'outdoor e adatta a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo dell'off-road.

Una nuova mountain bike elettrica

Nilox MB10 adotta un telaio in alluminio con ruote da 27,5 pollici. Peso senza batteria di 20 kg che sale a 22 kg con la batteria. La dotazione tecnica prevede freni a disco su entrambe le ruote e una forcella anteriore ammortizzata che permette di affrontare con sicurezze tratti sterrati. Il cambio è a 9 rapporti.

La nuova proposta di Nilox adotta poi un motore da 250 W alimentato da una batteria removibile al litio da 36 V 10 Ah che assicura fino a 35 km di autonomia. Sono comunque 5 i livelli di assistenza per poter affrontare un po' tutti i percorsi e le pendenze. La batteria può essere ricaricata da una normale presa di corrente in circa 3 ore. Ci sono poi luci a LED anteriori e posteriori, oltre a un display a LED che mostra le principali informazioni di marcia.

Prezzo

Quanto costa la nuova Nilox MB10? La nuova mountain bike elettrica si può acquistare ad un prezzo di 999,95 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/06/2026
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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