Mondial Mud 452 2026: l'enduro stradale torna a EICMA

Mondial riporta Mud 452 a EICMA per il secondo anno consecutivo. L'enduro stradale per patente A2 aveva già raccolto i pareri favorevoli della critica e farà di tutto per confermare quanto di buono visto lo scorso anno. Scopriamo le caratteristiche della moto di F.B. Mondial.

Mondial Mud 452 2026: caratteristiche

Ripasso delle caratteristiche di Mud 452, enduro stradale di F.B. Mondial. La moto per patente A2 eroga, col suo bicilindrico parallelo da 449,5 cc – lo stesso di Mondial Piega 452, qui la prova – per 47,5 CV a 10.000 giri/min e 39,1 Nm a 6.500 giri/min. Per la ''piccola'' Mud 452 sella a 890 mm e serbatoio da 17,5 litri, per un peso in ordine di marcia di 195 kg. Naturalmente i cerchi sono a raggi da 21'' e 18''. Da EICMA cercheremo altri dettagli in merito alla commercializzazione e al prezzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 31/10/2025